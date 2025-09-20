Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside





Liverpool (trái) thắng trong cả 4 lần tiếp đón Everton gần nhất ở Anfield

Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley, Liverpool sẽ hướng đến mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng khi đối đầu với Everton trong trận derby Merseyside.

Liverpool đang hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp từ đầu mùa giải Premier League, nhưng có vẻ như kết quả của họ tốt hơn nhiều so với màn trình diễn.

Bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak được kỳ vọng sẽ ra mắt Liverpool trong trận gặp Everton, trong khi tiền vệ Curtis Jones vẫn đang trong phòng hồi phục. Federico Chiesa đã trở lại sau khi không đủ điều kiện thi đấu cho Atletico Madrid ở vòng 1 Champions League.

Everton mùa này rất khó bị đánh bại trên sân nhà, nhưng chơi trên sân khách lại là chuyện khác. Everton có vẻ đã lột xác dưới tay HLV kỳ cựu David Moyes cũng như rất khí phách khi có Jack Grealish trong đội hình.

Nhưng Everton sẽ phải vượt qua một thử thách lớn trong trận derby Merseyside, nơi họ luôn lép vế trước anh hàng xóm màu đỏ. Jarrad Branthwaite vẫn đang trong phòng hồi phục, trong khi hậu vệ Vitalii Mykolenko nhiều khả năng sẽ đủ thể lực để đối đầu với Liverpool.

Dự đoán: Liverpool - Everton 2-1

Đối đầu trực tiếp

Liverpool gần như bất khả chiến bại trước Everton tại Anfield, chỉ để thua một trận trong 28 lần gần nhất chạm trán trên sân nhà trên mọi đấu trường (thắng 17, hòa 10).

Thành tích sân khách của Moyes tại Liverpool càng trở nên đáng báo động hơn khi vị chiến lược gia người Scotland chưa từng nếm trải chiến thắng nào tại Anfield trong 20 lần dẫn dắt (6 hòa, 14 thua). Đặc biệt, trong cả chín lần gần nhất đến Anfield, Moyes đều thua khi dẫn dắt Manchester United, Sunderland, West Ham (6 lần) và Everton.

02-4-2025 Liverpool Everton 1-0 12-2-2025 Everton Liverpool 2-2 24-4-2024 Everton Liverpool 2-0 21-10-2023 Liverpool Everton 2-0 13-2-2023 Liverpool Everton 2-0 03-9-2022 Everton Liverpool 0-0 24-4-2022 Liverpool Everton 2-0 01-12-2021 Everton Liverpool 1-4 20-2-2021 Liverpool Everton 0-2 17-10-2020 Everton Liverpool 2-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 20/09 18:30 [1] Liverpool - Everton [6] 2.05 0 : 1 1/4 1.825 2.025 3 1.825

Tỉ lệ trận đấu ban đầu là Liverpool chấp 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 87. Một tỉ lệ khá cao xét đến kiểu thắng "chập chờn" của thầy trò Arne Slot trong cả 5 trận đầu mùa: Ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, thị trường không đổ nhiều vào cửa dưới khi sáng nay Liverpool vẫn chấp 1 trái 1 trái rưỡi, còn giá của Everton chỉ dao động ở mức 85 và 82. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Tỉ số 2-0 được ưa chuộng nhất nên có giá thấp nhất, với đặt 1 ăn chỉ 7.9, trong lúc 2-1 có giá 8.0, còn 1-0 đặt 1 ăn cũng chỉ 8.3. Đó là 3 tỉ số thu hút nhiều sự quan tâm nhất, trong lúc tỉ số 1-1 cũng gây chú ý với giá 9.2, còn lại đều là những tỉ số "mạo hiểm", như 3-0 và 3-1 có giá lên đến 11, còn 3-2 giá tới 23.



