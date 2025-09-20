HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside

Trung Dũng

(NLĐO) - Liverpool muốn nối dài chiến thắng trong trận derby Merseyside như từng thắng Everton 4 lần tiếp ở sân Anfield.


Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside- Ảnh 1.

Liverpool (trái) thắng trong cả 4 lần tiếp đón Everton gần nhất ở Anfield

Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley, Liverpool sẽ hướng đến mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng khi đối đầu với Everton trong trận derby Merseyside. 

Liverpool đang hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp từ đầu mùa giải Premier League, nhưng có vẻ như kết quả của họ tốt hơn nhiều so với màn trình diễn.

Bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak được kỳ vọng sẽ ra mắt Liverpool trong trận gặp Everton, trong khi tiền vệ Curtis Jones vẫn đang trong phòng hồi phục. Federico Chiesa đã trở lại sau khi không đủ điều kiện thi đấu cho Atletico Madrid ở vòng 1 Champions League.

Everton mùa này rất khó bị đánh bại trên sân nhà, nhưng chơi trên sân khách lại là chuyện khác. Everton có vẻ đã lột xác dưới tay HLV kỳ cựu David Moyes cũng như rất khí phách khi có Jack Grealish trong đội hình.

Nhưng Everton sẽ phải vượt qua một thử thách lớn trong trận derby Merseyside, nơi họ luôn lép vế trước anh hàng xóm màu đỏ. Jarrad Branthwaite vẫn đang trong phòng hồi phục, trong khi hậu vệ Vitalii Mykolenko nhiều khả năng sẽ đủ thể lực để đối đầu với Liverpool.

Dự đoán: Liverpool - Everton 2-1

Đối đầu trực tiếp

Liverpool gần như bất khả chiến bại trước Everton tại Anfield, chỉ để thua một trận trong 28 lần gần nhất chạm trán trên sân nhà trên mọi đấu trường (thắng 17, hòa 10).

Thành tích sân khách của Moyes tại Liverpool càng trở nên đáng báo động hơn khi vị chiến lược gia người Scotland chưa từng nếm trải chiến thắng nào tại Anfield trong 20 lần dẫn dắt (6 hòa, 14 thua). Đặc biệt, trong cả chín lần gần nhất đến Anfield, Moyes đều thua khi dẫn dắt Manchester United, Sunderland, West Ham (6 lần) và Everton.

02-4-2025

Liverpool

Everton

1-0

12-2-2025

Everton

Liverpool

2-2

24-4-2024

Everton

Liverpool

2-0

21-10-2023

Liverpool

Everton

2-0

13-2-2023

Liverpool

Everton

2-0

03-9-2022

Everton

Liverpool

0-0

24-4-2022

Liverpool

Everton

2-0

01-12-2021

Everton

Liverpool

1-4

20-2-2021

Liverpool

Everton

0-2

17-10-2020

Everton

Liverpool

2-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

20/09 18:30

[1] Liverpool - Everton [6]

2.05

0 : 1 1/4

1.825

2.025

3

1.825

20/09 18:30

[1] Liverpool - Everton [6]

2.00

0 : 1 1/4

1.875

2.05

3

1.85

20/09 18:30

[1] Liverpool - Everton [6]

2.075

0 : 1 1/4

1.825

2.025

3

1.85

Tỉ lệ trận đấu ban đầu là Liverpool chấp 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 87. Một tỉ lệ khá cao xét đến kiểu thắng "chập chờn" của thầy trò Arne Slot trong cả 5 trận đầu mùa: Ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, thị trường không đổ nhiều vào cửa dưới khi sáng nay Liverpool vẫn chấp 1 trái 1 trái rưỡi, còn giá của Everton chỉ dao động ở mức 85 và 82. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside- Ảnh 3.

Soi tỉ số trận Liverpool - Everton: Quyền lực trận derby Merseyside- Ảnh 4.

Tỉ số 2-0 được ưa chuộng nhất nên có giá thấp nhất, với đặt 1 ăn chỉ 7.9, trong lúc 2-1 có giá 8.0, còn 1-0 đặt 1 ăn cũng chỉ 8.3. Đó là 3 tỉ số thu hút nhiều sự quan tâm nhất, trong lúc tỉ số 1-1 cũng gây chú ý với giá 9.2, còn lại đều là những tỉ số "mạo hiểm", như 3-0 và 3-1 có giá lên đến 11, còn 3-2 giá tới 23.


Liverpool Everton Soi tỉ số
