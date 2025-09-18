Trung vệ thành người hùng, Liverpool thắng nghẹt thở ở phút 90+2

Liverpool có khởi đầu đầy nhọc nhằn và vô cùng kịch tính tại Champions League ở cuộc đón tiếp Atlético Madrid trên sân nhà Anfield rạng sáng 18-9.

Người hâm mộ dồn hết sự chú ý về tân binh Alexander Isak - người thay thế Hugo Ekitike trên hàng công - nhưng ngôi sao người Thụy Điền phải nhường "sân khấu" cho Mohamed Salah trong gần một giờ có mặt trên sân.



Alexander Isak được quan tâm nhưng chưa để lại dấu ấn tại Liverpool

Mới phút thứ 4, Ryan Gravenberch kiếm được quả đá phạt và cú sút của Mohamed Salah chạm người Andy Robertson đổi hướng khiến thủ thành Jan Oblak phía Atletico Madrid bó tay.

Pha bóng mở tỉ số vừa hay vừa may mắn của Liverpool

Chỉ hai phút sau, tiền đạo người Ai Cập nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Ryan Gravenberch rồi vượt qua ba hậu vệ Atletico trước khi sửa lòng tinh tế vào góc xa. Liverpool dẫn trước 2-0 chóng vánh và tỉ số quá thuận lợi này giúp đội chủ nhà thi đấu thoải mái, thậm chí có lúc nhường thế trận cho đối phương.

Mohamed Salah tung hoành như chỗ không người trước khi ghi bàn thứ nhì

Dù Liverpool liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng Atletico Madrid không hề có ý định buông bỏ khi thời gian còn rất dài. Phút 44, Giacomo Raspadori thoát xuống biên phải rồi trả ngược cho Marcos Llorente, người tung cú dứt điểm hiểm hóc rút ngắn cách biệt còn 1-2. Bàn thắng ấy tái hiện ký ức buồn cho Liverpool khi chính Llorente từng loại họ khỏi Champions League bốn năm trước.

Marcos Llorente liên tiếp phá lưới Liverpool bằng những pha tiếp cận đơn giản

Sau giờ nghỉ, Liverpool gia tăng sức ép tấn công. Mohamed Salah dứt điểm chạm cột dọc phút 67, trong khi Hugo Ekitike và Florian Wirtz đều bỏ lỡ các tình hướng ngon ăn.

Việc hoang phí cơ hội khiến Liverpool phải trả giá: Phút 81, vẫn là Marcos Llorente tung cú vô-lê ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm chân Mac Allister đổi hướng khiến thủ môn Alisson bó tay. 2-2 cho Atletico Madrid.

Liverpool suýt ôm hận vì "cố nhân" Marcos Llorente

Không chấp nhận chia điểm, Liverpool dồn toàn lực ở cuối trận và khai thác tối đa các tình huống cố định. Phút 90+2, Dominik Szoboszlai treo bóng chuẩn xác để Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Atletico, ấn định chiến thắng 3-2 trong sự vỡ òa của khán giả sân Anfield. Những phút bù giờ còn chứng kiến Ekitike bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 4-2 khi dứt điểm vọt xà trong thế đối mặt thủ thành Oblak.

Van Dijk và đồng đội ăn mừng bàn quyết định phút bù giờ

Thắng lợi nghẹt thở giúp Liverpool có 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân, khẳng định bản lĩnh và sự khác biệt từ những ngôi sao lớn. Salah, người chơi hay nhất trận này, suýt bị phủ nhận tất cả bởi sự chùng xuống khó hiểu của toàn đội.

Nhưng cũng chính tập thể Liverpool đã đứng vững đến tận phút cuối, biến nguy cơ thành thời cơ và xoay chuyển tình thế khá ngoạn mục. Những ngôi sao thành danh của Liverpool đã biết cách vượt khó, cùng nhau giành chiến thắng.