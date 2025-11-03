Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Mưa lũ kéo dài khiến hơn 18.400 học sinh hiện vẫn chưa thể đi học trở lại, hơn 5.300 hộ dân cùng nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.

Ngày 3-11, theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đến 7 giờ sáng 3-11, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ - Ảnh 1.

Trong đó, khối mầm non, tiểu học và THCS có 28 trường với 13.417 học sinh, 408 lớp nghỉ học do nhiều điểm trường bị chia cắt, ngập cục bộ. Ở bậc THPT, 3 trường với 3.528 học sinh, 89 lớp tạm dừng đến trường. Khối Trung tâm GDNN – GDTX, chỉ có Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên phải nghỉ học với 398 học sinh. Riêng khối trung cấp, cao đẳng, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du ghi nhận 1.121 học sinh, 31 lớp nghỉ học vì mưa lũ.

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ - Ảnh 2.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh; chỉ cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn.

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ - Ảnh 3.

Theo báo cáo từ Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, tuy lượng mưa hiện nay đã giảm nhưng do nước lũ rút chậm nên toàn tỉnh đang có 5.377 hộ dân bị ngập cục bộ (tăng lên hơn 1.000 hộ so với ngày 2-11); nhiều tuyến đường như QL 8C và đường ĐT.554 bị ngập từ 10 đến 40 cm, phải đặt biển cảnh báo.

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ - Ảnh 4.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, lãnh đạo Chính phủ và tỉnh đã trực tiếp kiểm tra các vùng ngập tại Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và khu vực hồ Kẻ Gỗ.

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ - Ảnh 5.

Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 1.675 hộ với hơn 3.800 người tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập, Thạch Lạc… Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 11 xuồng và 7 xe ô tô hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hà Tĩnh: Hơn 18.400 học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do mưa lũ - Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

Lũ “tập 3” bắt đầu tại Huế, cảnh báo diễn biến phức tạp do bão Kalmaegi

(NLĐO) - Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tuần qua, người dân TP Huế phải đón nhận trận lũ lớn, dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

ngành giáo dục cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo