Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

Trần Thường

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

Ngày 3-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng), cho biết đoàn công tác của xã vừa tiếp cận được với thôn Atếêp sau nhiều ngày chia cắt để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

- Ảnh 1.

Xã A Vương vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân thôn Atếêp và thôn Đang

Theo đó, sáng 2-11, bất chấp thời tiết mưa gió, sạt lở nguy hiểm, đoàn công tác của xã A Vương gồm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Zơrâm Bê, Chủ tịch UBND xã Briu Quân cùng với các lực lượng chức năng đã đi bộ hơn 15 km để tiếp cận thôn Atếêp và thôn Đang bị chia cắt nhiều ngày qua.

Theo ông Quân, thôn Atếêp nằm sát đường biên giới Việt - Lào. Trong ngày 27-10, xã vận động dân di dời thì đến ngày 28-10, quả đồi ở trên núi sạt chảy, trôi xuống cuốn trôi, làm sập tổng cộng 16 ngôi nhà.

- Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà bị lũ quét, sạt lở đất cuốn trôi

Trong đó, có một số ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp không còn dấu vết. Rất may, người dân đã được di dời nếu không hàng chục người đã phải mất mạng.

Ông Quân nói rằng trận "long trời lở đất" này giáng xuống mặt bằng thôn nhỏ bé không khác gì trận lở đất ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây. Thật may, từ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro của lãnh đạo xã và thôn và từ nhận thức cao của người dân về phòng tránh bão, lũ đã kịp thời cơ động, di chuyển dân về vị trí cao, ổn định tạm thời nhà người thân nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bùn đất đóng lớp sau sạt lở

Hiện nay, trên địa bàn xã A Vương có mưa rất lớn, sạt lở đất tiếp tục xảy ra khắp nơi. Người dân tại địa bàn xã vốn đời sống khó khăn, nay càng khốn khổ, hiện nước sinh hoạt không có, sóng điện thoại bị mất. "Chiều hôm qua anh em rút về sớm chứ không đã bị mắc kẹt lại do sạt lở tiếp" – ông Quân nói.

Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã A Vương, cho biết mưa lớn kéo dài liên tục trong khoảng 10 ngày qua đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hạ tầng của Nhà nước và của người dân địa phương. 

Cận cảnh sạt lở đất cuốn trôi nhiều nhà dân tại thôn Atếêp:

- Ảnh 3.

Quả đồi đổ sập xuống khiến nhiều ngôi nhà ở thôn Atếêp bị xóa sổ

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Người dân mất trắng tài sản

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Nhiều ngôi nhà bị sập

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

Nhà cửa bị sạt lở vùi lấp, hư hỏng

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

Bùn đất xếp lớp

- Ảnh 18.

- Ảnh 19.

Người dân phải làm nhà tạm để sinh sống

- Ảnh 20.

- Ảnh 21.

- Ảnh 22.

Cán bộ, người dân xã A Vương tiếp tế lương thực cho các thôn bị chia cắt

- Ảnh 23.

- Ảnh 24.

- Ảnh 25.

- Ảnh 26.

- Ảnh 27.

- Ảnh 28.

Họ phải cõng hàng đi bộ hơn 10 km trên các cung đường sạt lở

- Ảnh 29.

- Ảnh 30.

- Ảnh 31.

Trao lương thực cho người dân bị sạt lở chia cắt

- Ảnh 32.

 

Tin liên quan

Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng rốn lũ Quế Phước, TP Đà Nẵng

Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng rốn lũ Quế Phước, TP Đà Nẵng

(NLĐO)- Quân khu 5 đã kịp thời có mặt, mang theo những phần quà ấm áp tình quân - dân để chia sẻ, động viên bà con vượt qua cơn hoạn nạn.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập nặng trở lại, người dân khốn khổ

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài liên tục, nước lớn từ thượng nguồn đổ xuống tràn vào nhà dân trong đêm, đến sáng nay nhiều nơi ở Đà Nẵng nước ngập rất sâu.

nguy cơ sạt lở sạt lở đất lực lượng chức năng đường biên giới Chủ tịch UBND sơ tán dân Việt - Lào Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo