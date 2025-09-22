Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 10 “quay vào ô…lừa đảo”

Chiều 22-9, tin từ Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của em N.T (SN 2009, trú tại xã Lộc Hà) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo đó, vào ngày 8-9, trong lúc đang sử dụng Facebook cá nhân, em T. thấy tài khoản "Duy Thiếu Gia 86" đang Livestream trò chơi quay số. Thấy có nhiều người tham gia và tưởng đây là thật, em đã nhắn tin tìm hiểu.

Khi được các đối tượng lừa đảo hỏi có bao nhiêu vốn, em T. đã không chút nghi ngờ cho biết có 200.000 đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng liền gửi số tài khoản 3564587668 (Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản Võ Quốc Duy) và hứa hẹn "chơi nhỏ, trúng lớn". Sau khi chuyển tiền, em được thông báo "kèo vừa rồi bị gãy" và được gợi ý "ứng trước" 2 triệu đồng để tiếp tục chơi. Tin lời, em T. đã mượn bạn số tiền này để chuyển cho đối tượng.

Thấy "con mồi đã cắn câu", nhóm lừa đảo tiếp tục báo rằng "kèo mới đã thắng" nhưng muốn nhận thưởng thì phải hoàn trả tiền "ứng trước". Em T. sau đó bị yêu cầu nộp thêm 500.000 đồng với lý do "ghi sai nội dung giao dịch".

Lo sợ mất toàn bộ số tiền, em xin giảm còn 300.000 đồng rồi chuyển tiếp. Tổng cộng, em T. đã chuyển cho đối tượng 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Vụ việc cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ.

Công an xã Lộc Hà cảnh báo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền vào các trò chơi đỏ đen, cá cược trá hình hay quay số trúng thưởng trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.