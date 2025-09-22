Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 10 “quay vào ô…lừa đảo”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 10 “quay vào ô…lừa đảo”

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nhẹ dạ, cả tin một học sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh vừa bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “quay số trúng thưởng”.

Chiều 22-9, tin từ Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận trình báo của em N.T (SN 2009, trú tại xã Lộc Hà) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo đó, vào ngày 8-9, trong lúc đang sử dụng Facebook cá nhân, em T. thấy tài khoản "Duy Thiếu Gia 86" đang Livestream trò chơi quay số. Thấy có nhiều người tham gia và tưởng đây là thật, em đã nhắn tin tìm hiểu.

Khi được các đối tượng lừa đảo hỏi có bao nhiêu vốn, em T. đã không chút nghi ngờ cho biết có 200.000 đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng liền gửi số tài khoản 3564587668 (Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản Võ Quốc Duy) và hứa hẹn "chơi nhỏ, trúng lớn". Sau khi chuyển tiền, em được thông báo "kèo vừa rồi bị gãy" và được gợi ý "ứng trước" 2 triệu đồng để tiếp tục chơi. Tin lời, em T. đã mượn bạn số tiền này để chuyển cho đối tượng.

Thấy "con mồi đã cắn câu", nhóm lừa đảo tiếp tục báo rằng "kèo mới đã thắng" nhưng muốn nhận thưởng thì phải hoàn trả tiền "ứng trước". Em T. sau đó bị yêu cầu nộp thêm 500.000 đồng với lý do "ghi sai nội dung giao dịch".

Lo sợ mất toàn bộ số tiền, em xin giảm còn 300.000 đồng rồi chuyển tiếp. Tổng cộng, em T. đã chuyển cho đối tượng 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Vụ việc cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ.

Công an xã Lộc Hà cảnh báo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền vào các trò chơi đỏ đen, cá cược trá hình hay quay số trúng thưởng trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Nữ sinh viên bị bắt cóc online, chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo

Nữ sinh viên bị bắt cóc online, chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo

(NLĐO) – Nữ sinh viên ở TP HCM bị bắt cóc online xuống tận Cà Mau thuê khách sạn ở 1 mình và chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo.

Công an vạch rõ những thủ đoạn lừa đảo lợi dụng sự cố an ninh mạng tại CIC

(NLĐO) - Lợi dụng sự cố an ninh tại CIC, các đối tượng tội phạm công nghệ cao có thể triển khai nhiều chiêu trò tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 160 tỉ đồng

(NLĐO) - 39 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 160 tỉ đồng do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu bị khởi tố.

học sinh lớp 10 công an xã cơ quan công an
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo