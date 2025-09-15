Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 160 tỉ đồng

Ngày 15-9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia chiếm đoạt tài sản với quy mô lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 160 tỉ đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Tham dự có ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Công an tỉnh Cao Bằng có Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, các cán bộ trong Ban Giám đốc và trong Ban chuyên án 325L...

Trước đó, từ tháng 2-2025, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài, tổ chức đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của gần 400 nạn nhân.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 28-3-2025, Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án 325L, huy động nhiều lực lượng, phối hợp ngân hàng truy vết dòng tiền, làm rõ cơ cấu tổ chức và thủ đoạn phạm tội

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng chức năng làm rõ cấu trúc tổ chức và thủ đoạn của đường dây, đồng thời triệu tập đối tượng liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ được tiến hành đồng loạt, nhanh chóng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng, Công an Cao Bằng từng bước triệt phá hoàn toàn đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.