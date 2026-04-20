Hà Tĩnh: Người dân giao nộp hai cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm

Ngày 20-4, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà phối hợp với UBND xã Thạch Xuân, Công an xã Thạch Xuân và Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm từ người dân địa phương để phục hồi trả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể diều hoa Miến Điện (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể, các cá thể này được bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ thôn Hòa Bình) và bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ thôn Hưng Hòa), xã Thạch Xuân phát hiện gần khu vực dân cư vào các ngày 17 và 18-4.

Ngay sau đó, các hộ dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Bước đầu, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loài cu li nhỏ và diều hoa Miến Điện, đều thuộc nhóm IIB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cá thể cu li nhỏ được người dân giao nộp

Việc tự nguyện bàn giao này không chỉ giúp bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân Hà Tĩnh về bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn cân bằng sinh thái.

Hiện, hai cá thể trên đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để theo dõi sức khỏe trước khi thả lại rừng sâu.