Thể thao

Hà Văn Tiến lần đầu vô địch cờ tướng quốc gia

Đông Linh - Ảnh: LĐCT Việt Nam

(NLĐO) - Vượt qua đồng đội đàn anh Nguyễn Thành Bảo trong trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn, Hà Văn Tiến lần đầu lên ngôi vô địch làng cờ tướng Việt Nam.

Không phải Lại Lý Huynh, cũng không là Vũ Quốc Đạt hay Nguyễn Thành Bảo, bộ ba thay nhau nắm giữ vị trí "kỳ vương" kể từ năm 2023, Hà Văn Tiến lần đầu tiên đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn Giải Vô địch cờ tướng quốc gia 2026 sau chiến thắng thuyết phục ở trận chung kết "nội bộ" Đồng Nai với đàn anh Nguyễn Thành Bảo.

Hà Văn Tiến lần đầu vô địch cờ tướng quốc gia - Ảnh 1.

Trận chung kết "nội bộ" của cờ tướng Đồng Nai

Hành trình đến ngôi vô địch của kỳ thủ 29 tuổi Hà Văn Tiến thực sự ấn tượng, đậm chất chuyên môn. Ở vòng bảng, anh giành 5,5 điểm sau 7 ván, trong đó có trận hòa với đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh. Bước vào vòng loại trực tiếp, kỳ thủ sinh năm 1997 lần lượt vượt qua đương kim vô địch 2024 Vũ Quốc Đạt, rồi đánh bại "ngựa ô" Phí Mạnh Cường ở bán kết.

Ở trận chung kết, đối thủ của Hà Văn Tiến là Nguyễn Thành Bảo - kỳ thủ từng nhiều lần vô địch quốc gia. Ván lượt đi, dù có lợi thế đi tiên, Thành Bảo không thể tận dụng cơ hội để vượt lên, đành chấp nhận kết quả hòa. Ở lượt về, Hà Văn Tiến thi đấu điềm tĩnh, kiểm soát thế trận tốt và từng bước chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng, qua đó chính thức trở thành tân vô địch quốc gia.

Hà Văn Tiến lần đầu vô địch cờ tướng quốc gia - Ảnh 2.

Hà Văn Tiến lần đầu đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn

Đây được xem là cột mốc đáng chú ý của làng cờ tướng Việt Nam, khi lần đầu tiên kể từ năm 1992, một nhà vô địch đến từ Đồng Nai chen chân vào hàng ngũ các "kỳ vương" lâu nay chỉ khoanh vùng trong "trục" TPHCM - Hà Nội - Bộ Công an - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương - Bình Phước.

Hà Văn Tiến tự tay tô đậm bản thành tích cá nhân, với nền tảng vững chắc gồm rất nhiều danh hiệu vô địch quốc gia các nội dung cờ nhanh, cờ chớp trong những năm gần đây. Từng được xem là tài năng trẻ của cờ tướng Hà Nội nhưng thành danh trong màu áo đơn vị Bộ Công an, những năm gần đây, Hà Văn Tiến đầu quân cho Bình Phước và trở thành nhà vô địch quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập.

Hà Văn Tiến lần đầu vô địch cờ tướng quốc gia - Ảnh 3.

Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM) bảo vệ thành công ngôi hậu làng cờ tướng

Được đánh giá cao với lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn, đồng thời biết tận dụng thời cơ để tạo đột biến, Hà Văn Tiến khẳng định sự trưởng thành từ việc vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, mở ra thời kỳ chuyển giao thế hệ rõ nét cho cờ tướng Việt Nam.

Xếp hạng cờ tiêu chuẩn:

Bảng nam: 1. Hà Văn Tiến (Đồng Nai) 2. Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai) 3. Đào Văn Trọng (Quảng Ninh) 4. Phí Mạnh Cường (Quảng Ninh)

Bảng nữ: 1. Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM) 2. Lại Quỳnh Tiên (TPHCM) 3. Hồ Thị Thanh Hồng (Gia Lai) 4. Cao Phương Thanh (TPHCM)

Bảng nam truyền thống: 1. Đinh Hữu Pháp (TPHCM) 2. Nguyễn Văn Dũng (Lào Cai) 3. Vũ Tuấn Chiến (Bắc Ninh) 4. Lưu Văn Tuyên (Lào Cai)

Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 12-4, quy tụ các kỳ thủ hàng đầu cả nước. Sau nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ tiếp tục tranh tài nội dung cờ nhanh, cờ chớp và siêu chớp.

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh thua sốc ở tứ kết quốc gia

(NLĐO) – Bất bại vòng bảng với hiệu suất thi đấu rất cao, Lại Lý Huynh lại để thua đáng tiếc ở tứ kết, lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vị số 1 làng cờ tướng Việt Nam.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang

(NLĐO) – Không có bất ngờ ở loạt trận cuối khi đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh chia điểm với Xu Wen-zhang, lỡ hẹn với vòng bán kết giải đấu ở Đà Nẵng.

Biến động từ danh sách tuyển cờ tướng dự giải châu Á

Cuộc họp mới đây về nhân sự đội tuyển dự giải châu Á không đạt được thống nhất cao khi có sự tranh cãi về tiêu chí chuyên môn, nhất là ở bảng nữ.

