Thể thao

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang

Đào Tùng

(NLĐO) – Không có bất ngờ ở loạt trận cuối khi đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh chia điểm với Xu Wen-zhang, lỡ hẹn với vòng bán kết giải đấu ở Đà Nẵng.

Sau khi bùng nổ giành chiến thắng trước Ge Jen-yi (Cát Chấn Y, Đài Bắc Trung Hoa) ở ván thứ 6, Lại Lý Huynh bắt kịp tốp dẫn đầu giải với 4,5 điểm, bao gồm ba kỳ thủ Trung Quốc là Xu Wen-zhang (Hứa Văn Chương), Hua Chen-hao (Hứa Thần Hạo), Wang Jia-rui (Vương Gia Thụy) cùng với đồng đội Nguyễn Thành Bảo.

Cơ hội tranh vé bán kết ngày càng trở nên căng thẳng hơn với Lại Lý Huynh, nhất là khi anh kém các đối thủ về hệ số do để thua ván khai mạc. Để đi tiếp, kỳ thủ số 1 Việt Nam buộc phải thắng Xu Wen-zhang ở ván cuối dù đây không hề là điều dễ dàng.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh hòa Xu Wen-zhang, lỡ cơ hội tranh bán kết

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, có vẻ như thể lực của đôi bên đều đã suy giảm sau những ván đấu căng thẳng những ngày qua, dẫn đến diễn biến ván đấu không quá căng thẳng như mong đợi. 

Xu Wen-zhang đi tiên sử dụng khai cuộc sở trường Tiên nhân chỉ lộ trong khi Lại Lý Huynh không tạo nên được nhiều tình huống đối công. Xu Wen-zhang chỉ cần thủ hòa là thành công và sau cùng, kỳ thủ trẻ Trung Quốc đã buộc Lại Lý Huynh phải bắt tay chia điểm.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 2.

Hua Chen-hao và Wang Jia-rui chia điểm để cùng vào bán kết

Cũng không khác mấy so với dự kiến, Hua Chen-hao và Wang Jia-rui chủ động hòa, "bỏ túi" thêm mỗi người 0,5 điểm để cùng với đồng hương Xu Wen-zhang thẳng tiến vào bán kết! 

Ở trận chiến giữa hai kỳ thủ từng vô địch Việt Nam là Đặng Hữu Trang và Nguyễn Thành Bảo, đôi bên không tạo được đột biến đáng kể nào, đành bằng lòng hòa, chia điểm.

Với kết quả này, Nguyễn Thành Bảo giành suất thứ tư vào tranh bán kết cùng 3 vị khách mời trong khi Đặng Hữu Trang, Lại Lý Huynh sẽ cạnh tranh các vị trí còn lại ở 2 ván cuối với nhóm sau.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 3.

Nguyễn Thành Bảo chưa chứng tỏ ưu thế trước các kỳ thủ trẻ Trung Quốc

Theo thứ hạng, vòng bán kết của giải sẽ diễn ra với hai cặp đấu Hua Chen-hao - Nguyễn Thành Bảo và Wang Jia-rui - Xu Wen-zhang. Sáng 27-12, các bên sẽ bốc thăm chọn quân, thi đấu một ván cờ chậm 60 phút + 30 giây, nếu hòa đổi màu quân đánh cờ nhanh 10 phút + 5 giây. 

Nếu hòa tiếp, đôi bên lại đổi màu quân đánh cờ chớp 5 phút + 3 giây, sau đó tiếp tục hòa sẽ đánh cờ chớp để chọn ra người chiến thắng.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 4.

Hua Chen-hao

Hua Chen-hao, tài năng trẻ của cờ tướng Trung Quốc, là ứng viên sáng giá của chức vô địch giải lần này. 

21 tuổi, kỳ thủ này là thành viên của đội tuyển cờ tướng Thượng Hải, từng vô địch các giải trẻ ở Trung Quốc và vô địch trẻ châu Á. Anh cũng không quá xa lạ với các kỳ thủ Việt Nam khi từng chạm trán với họ ở các giải quốc tế. 

Hua Chen-hao thuộc thế hệ tài năng trẻ mới của Trung Quốc với lối đánh hiện đại, tự tin, tiếp thu khai cuộc và trung tàn cuộc nhanh chóng với sự trợ giúp của công nghệ. Đặc biệt những kỳ thủ trẻ Trung Quốc đều thi đấu cờ nhanh, chớp rất hay.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang - Ảnh 5.

Nguyễn Thành Bảo

Nguyễn Thành Bảo, đại diện duy nhất của chủ nhà Việt Nam có mặt tại bán kết để đối đầu cùng với 3 kỳ thủ Trung Quốc. Tuổi cao nhưng về bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm trận mạc thì Thành Bảo có thừa. 

Giới chuyên môn vẫn thường nhắc về kỳ tích của danh thủ thành Nam khi anh hạ gục siêu kỳ thủ Hong Zhi (Hồng Trí) ngay trên lãnh thổ Trung Quốc khi mới 18 tuổi để giành HCV trẻ châu Á, mở đầu cho sự nghiệp cờ lẫy lừng trên đấu trường quốc tế của chính anh.

Lại Lý Huynh Cúp cờ tướng Phương Trang Nguyễn Thành Bảo Giải Cờ tướng Càc danh thủ quốc tế Hua Chen-hao
    Thông báo