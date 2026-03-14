Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"!

Trung Dũng

(NLĐO) – West Ham đang cần điểm để trụ hạng, nhưng họ có lẽ phải "nhường" 3 điểm cho đối thủ trên cơ Manchester City theo kiểu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”!

Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: Tránh Voi chẳng xấu mặt nào! - Ảnh 1.

Niclas Fullkrug (West Ham) và Bernardo Silva (Manchester Cty)

Chiến thắng trên sân Fulham đã giúp West Ham bắt kịp vị trí trụ hạng của Nottingham Forest và mở ra cuộc đua khốc liệt trên đường về đích. Nếu West Ham thắng Manchester City trong lúc Nottingham để thua Fulham trên sân nhà, thầy trò HLV Nuno Santo sẽ lần đầu tiên trong năm nay thoát khỏi nhóm đèn đỏ lần đầu tiên trong năm 2026. 

Nhưng các chuyên gia cho rằng Nuno Santo không cần phải vội, bởi với phong độ hiện thời (thắng 4, hòa 2 trong 8 trận gần nhất, bình quân 1,75 điểm/trận) họ có thể dễ dàng đủ điểm trụ hạng, vượt xa Nottingham Forest (thắng 1, hòa 4 trong 8 trận, bình quân 0,87 điểm/trận) và cả Tottenham (hòa 2 thua 6 trong 8 trận, bình quân 0,25 điểm/trận).

Thêm nữa, West Ham có thói quen nhượng bộ các đại gia để thắng trận sau: Họ từng thua Chelsea để thắng Burnley, rồi thua Liverpool để thắng Fulham. Hôm thứ Tư, họ đã loại Brentford trên chấm phạt đền ở vòng 16 FA Cup, nên sẽ phải lựa cơm gắp mắm. Có thể lần này họ sẽ nhượng bộ Manchester City để tính sổ Aston Villa đang sa sút và thất thường ở tuần sau.

Manchester City vừa để thua tan nát Real Madrid 0-3 ở Champions League giữa tuần, nên nhiều người tin rằng họ sẽ dưỡng quân trận này để phục thù vào giữa tuần. Nhưng không có lý do gì để Pep bỏ cuộc đua vô địch Premier League khi khoảng cách với Arsenal đã thu hẹp đáng kể. 

Khoảng cách 7 điểm có thể rút gọn còn 4 khi Manchester City chơi trận đá bù và có thể chỉ còn là 1 nếu họ thắng Arsenal trong trận đối đầu trực tiếp ở Etihad vào tháng tới.

Nếu xét thấy khó thể lật ngược thế cờ trước Real Madrid, Manchester City sẽ dồn sức cho mặt trận Premier League mà việc đánh bại West Ham chưa bao giờ là trở ngại. Manchester City đã đánh bại West Ham 3-0 tại Etihad hồi tháng 12, nhờ cú đúp của Erling Haaland và bàn thắng của Tijjani Reijnders. 

Thực tế, Pep Guardiola bất bại trong tất cả 19 trận gặp West Ham tại Premier League, nhiều nhất so với bất kỳ HLV nào khác mà chưa từng thua trận nào tại giải đấu này. Thậm chí, Manchester City đã thắng 17 trong số đó!

Trong khi đó, 11 bàn thắng của Erling Haaland vào lưới West Ham là nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Trong suốt kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Manchester City đã đối đầu với West Ham 49 lần và thắng 32 trận, ghi được 96 bàn thắng và để thủng lưới 44 bàn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester City thắng 1-3, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn tỉ số 1-2. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán kết quả ngược đời khi West Ham thắng 2-1.

Dự đoán: West Ham – Manchester City 1-3

Đối đầu trực tiếp

West Ham chưa thắng trong 17 lần đối đầu gần nhất với Man City tại Premier League (3 hòa, 14 thua) kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách hồi tháng 9-2015. Thực tế, Man City chỉ thua một trong 14 trận sân khách gần nhất trước West Ham tại giải đấu (8 thắng, 5 hòa), và bất bại trong 9 lần làm khách gần nhất kể từ trận thua 2-1 tại Upton Park hồi tháng 10-2014.

20-12-2025

Manchester City

West Ham

3-0

04-1-2025

Manchester City

West Ham

4-1

31-8-2024

West Ham

Manchester City

1-3

19-5-2024

Manchester City

West Ham

3-1

16-9-2023

West Ham

Manchester City

1-3

03-5-2023

Manchester City

West Ham

3-0

07-8-2022

West Ham

Manchester City

0-2

15-5-2022

West Ham

Manchester City

2-2

28-11-2021

Manchester City

West Ham

2-1

27-2-2021

Manchester City

West Ham

2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

15/3 03:00

[18] West Ham vs Manchester City [2]

2.05

3/4 : 0

1.80

2.00

3 1/4

1.80

15/3 03:00

[18] West Ham vs Manchester City [2]

1.925

3/4 : 0

1.875

1.875

3

2.00

15/3 03:00

[18] West Ham vs Manchester City [2]

1.975

3/4 : 0

1.925

1.95

3

1.95

Tỉ lệ trận đấu không mấy chênh lệch khi Manchester City chấp chủ nhà WestHam chỉ nửa một, lún tiền, ăn 8, thua đủ. Đây thực chất là tỉ lệ Manchester City chấp 1 trái nhưng đã bị các hãng cho lệch hướng. Tuy nhiên, đến chiều qua, Manchester City vẫn chấp nửa một, ăn 87 thua 92. Trưa nay, vẫn là Manchester City chấp nửa một ăn 92, thua 97. Dù sao thì chọn Manchester City vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: Tránh Voi chẳng xấu mặt nào! - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là Manchester City thắng 1-2 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-1 và 0-2 ăn 10, còn 0-3 ăn 14. Hòa là kết quả gây nhiều chú ý khi 1-1 đặt 1 ăn 8.3, 2-2 ăn 14, cỏn 0-0 ăn 18. Tất cả các tỉ số thắng của West Ham đều ít thu hút khi có tỉ lệ từ 1 ăn 14 trở lên.

Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: Tránh Voi chẳng xấu mặt nào! - Ảnh 3.


Tin liên quan

Manchester City
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo