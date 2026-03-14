Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"!

Niclas Fullkrug (West Ham) và Bernardo Silva (Manchester Cty)

Chiến thắng trên sân Fulham đã giúp West Ham bắt kịp vị trí trụ hạng của Nottingham Forest và mở ra cuộc đua khốc liệt trên đường về đích. Nếu West Ham thắng Manchester City trong lúc Nottingham để thua Fulham trên sân nhà, thầy trò HLV Nuno Santo sẽ lần đầu tiên trong năm nay thoát khỏi nhóm đèn đỏ lần đầu tiên trong năm 2026.

Nhưng các chuyên gia cho rằng Nuno Santo không cần phải vội, bởi với phong độ hiện thời (thắng 4, hòa 2 trong 8 trận gần nhất, bình quân 1,75 điểm/trận) họ có thể dễ dàng đủ điểm trụ hạng, vượt xa Nottingham Forest (thắng 1, hòa 4 trong 8 trận, bình quân 0,87 điểm/trận) và cả Tottenham (hòa 2 thua 6 trong 8 trận, bình quân 0,25 điểm/trận).

Thêm nữa, West Ham có thói quen nhượng bộ các đại gia để thắng trận sau: Họ từng thua Chelsea để thắng Burnley, rồi thua Liverpool để thắng Fulham. Hôm thứ Tư, họ đã loại Brentford trên chấm phạt đền ở vòng 16 FA Cup, nên sẽ phải lựa cơm gắp mắm. Có thể lần này họ sẽ nhượng bộ Manchester City để tính sổ Aston Villa đang sa sút và thất thường ở tuần sau.

Manchester City vừa để thua tan nát Real Madrid 0-3 ở Champions League giữa tuần, nên nhiều người tin rằng họ sẽ dưỡng quân trận này để phục thù vào giữa tuần. Nhưng không có lý do gì để Pep bỏ cuộc đua vô địch Premier League khi khoảng cách với Arsenal đã thu hẹp đáng kể.

Khoảng cách 7 điểm có thể rút gọn còn 4 khi Manchester City chơi trận đá bù và có thể chỉ còn là 1 nếu họ thắng Arsenal trong trận đối đầu trực tiếp ở Etihad vào tháng tới.

Nếu xét thấy khó thể lật ngược thế cờ trước Real Madrid, Manchester City sẽ dồn sức cho mặt trận Premier League mà việc đánh bại West Ham chưa bao giờ là trở ngại. Manchester City đã đánh bại West Ham 3-0 tại Etihad hồi tháng 12, nhờ cú đúp của Erling Haaland và bàn thắng của Tijjani Reijnders.

Thực tế, Pep Guardiola bất bại trong tất cả 19 trận gặp West Ham tại Premier League, nhiều nhất so với bất kỳ HLV nào khác mà chưa từng thua trận nào tại giải đấu này. Thậm chí, Manchester City đã thắng 17 trong số đó!

Trong khi đó, 11 bàn thắng của Erling Haaland vào lưới West Ham là nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Trong suốt kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Manchester City đã đối đầu với West Ham 49 lần và thắng 32 trận, ghi được 96 bàn thắng và để thủng lưới 44 bàn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Cựu HLV Harry Redknapp đoán Manchester City thắng 1-3, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn tỉ số 1-2. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán kết quả ngược đời khi West Ham thắng 2-1.

Dự đoán: West Ham – Manchester City 1-3

Đối đầu trực tiếp

West Ham chưa thắng trong 17 lần đối đầu gần nhất với Man City tại Premier League (3 hòa, 14 thua) kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách hồi tháng 9-2015. Thực tế, Man City chỉ thua một trong 14 trận sân khách gần nhất trước West Ham tại giải đấu (8 thắng, 5 hòa), và bất bại trong 9 lần làm khách gần nhất kể từ trận thua 2-1 tại Upton Park hồi tháng 10-2014.

20-12-2025 Manchester City West Ham 3-0 04-1-2025 Manchester City West Ham 4-1 31-8-2024 West Ham Manchester City 1-3 19-5-2024 Manchester City West Ham 3-1 16-9-2023 West Ham Manchester City 1-3 03-5-2023 Manchester City West Ham 3-0 07-8-2022 West Ham Manchester City 0-2 15-5-2022 West Ham Manchester City 2-2 28-11-2021 Manchester City West Ham 2-1 27-2-2021 Manchester City West Ham 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 15/3 03:00 [18] West Ham vs Manchester City [2] 2.05 3/4 : 0 1.80 2.00 3 1/4 1.80

15/3 03:00 [18] West Ham vs Manchester City [2] 1.925 3/4 : 0 1.875 1.875 3 2.00

15/3 03:00 [18] West Ham vs Manchester City [2] 1.975 3/4 : 0 1.925 1.95 3 1.95

Tỉ lệ trận đấu không mấy chênh lệch khi Manchester City chấp chủ nhà WestHam chỉ nửa một, lún tiền, ăn 8, thua đủ. Đây thực chất là tỉ lệ Manchester City chấp 1 trái nhưng đã bị các hãng cho lệch hướng. Tuy nhiên, đến chiều qua, Manchester City vẫn chấp nửa một, ăn 87 thua 92. Trưa nay, vẫn là Manchester City chấp nửa một ăn 92, thua 97. Dù sao thì chọn Manchester City vẫn an toàn hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là Manchester City thắng 1-2 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-1 và 0-2 ăn 10, còn 0-3 ăn 14. Hòa là kết quả gây nhiều chú ý khi 1-1 đặt 1 ăn 8.3, 2-2 ăn 14, cỏn 0-0 ăn 18. Tất cả các tỉ số thắng của West Ham đều ít thu hút khi có tỉ lệ từ 1 ăn 14 trở lên.



