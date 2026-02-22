Sao trẻ bùng nổ, Man City vượt ải Newcastle trận đại chiến vòng 27

Cuộc tiếp đón Newcastle trên sân nhà Etihad rạng sáng 22-2 – lần thứ tư đôi bên chạm trán trong tổng số 5 cơ hội họ gặp nhau mùa này trên mọi mặt trận – thực sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm nếu đánh bại đối thủ khó chịu Newcastle, qua đó tạo sức ép khủng khiếp lên chính ứng viên nặng ký vùng Bắc London…



Nico O'Reilly mở tỉ số sớm cho Man City

Với lợi thế sân nhà, Man City nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 14, Omar Marmoush tăng tốc ở trung lộ trước khi chuyền thuận lợi cho Nico O'Reilly.

Thay vì chuyền bóng cho đồng đội Erling Haaland, tiền vệ trẻ tự tin tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc thấp, mở tỉ số cho Man City.

Newcastle nhanh chóng có bàn gỡ hòa

Newcastle cho thấy họ không dễ bị khuất phục sau chuỗi 3 chiến thắng trên mọi mặt trận. Phút 22, "Chích chòe" tổ chức thực hiện đá phạt và Jacob Ramsey trả bóng vừa tầm để Lewis Hall tung cú sút căng từ rìa vòng cấm.

Bóng chạm người hậu vệ chủ nhà Rayan Aït-Nouri đổi hướng khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma hoàn toàn bất lực, đành nhìn mành lưới Man City rung lên. 1-1 cho Newcastle.

Nico O'Reilly tái lập thế dẫn bàn cho Man City trong ngày thi đấu thăng hoa

Niềm vui của đội khách tiếc là chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Haaland treo bóng chuẩn xác để O'Reilly bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Man City.

Cuối hiệp một, Newcastle suýt gỡ hòa khi Dan Burn đưa được bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Omar Marmoush nhiều phen gây sóng gió trước cầu môn Newcastle

Sang hiệp hai, Newcastle đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật của đội chủ nhà.

Thủ môn Nick Pope nhiều lần cứu thua xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá liên tiếp trước các cú dứt điểm của Haaland và Phil Foden ở cuối trận, giúp đội khách tiếp tục nuôi hy vọng.

Dù vậy, hàng công Newcastle không thể tạo ra khác biệt trong những phút còn lại. Man City kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn.

Haaland không ghi bàn nhưng là tác nhân quan trọng trên hàng công Man City

Kết quả màn chạm trán nảy lửa tại Etihad khiến cuộc đua vô địch trở nên nóng bỏng khi Man City đã áp sát Arsenal. Trong khi đó, Newcastle dù thi đấu đầy nỗ lực vẫn cần cải thiện phong độ nếu muốn tiếp tục cạnh tranh suất dự cúp châu Âu ở giai đoạn còn lại của mùa giải.