Thể thao

HAGL chính thức trụ hạng sau trận thắng thuyết phục Hà Nội FC

(NLĐO) - Chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà Pleiku tối 31-5 giúp HAGL giành 3 điểm và trụ hạng thành công.

HAGL và Hà Nội FC

Chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 không chỉ giúp HAGL giành trọn 3 điểm mà còn chính thức khép lại mọi nỗi lo xuống hạng. Trong trận đấu mang tính sinh tử trên sân Pleiku, đội bóng phố Núi đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để tự quyết số phận của mình.

Thoát hiểm ngoạn mục sau chuỗi ngày bất an

Trước vòng đấu này, HAGL vẫn nằm trong nhóm đua trụ hạng. Những kết quả không như ý thời gian qua khiến đội bóng của bầu Đức liên tục bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm. Thậm chí chỉ vài tuần trước, HAGL còn bị cảnh báo có thể rơi xuống khu vực cuối bảng nếu tiếp tục đánh mất điểm số.

Bởi vậy, cuộc tiếp đón Hà Nội FC mang ý nghĩa như một trận "chung kết" với đội chủ sân Pleiku. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ không hề nhỏ khi đối thủ vẫn còn mục tiêu trong cuộc đua nhóm đầu.

HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng lại bị dội gáo nước lạnh khi Hoàng Hên đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước ở phút 41. Trong thời điểm áp lực đè nặng, bản lĩnh của đội bóng phố Núi đã lên tiếng sau giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Thành Chung lúng túng phản lưới nhà giúp HAGL gỡ hòa. Bàn thắng này giải tỏa tâm lý cho đội chủ nhà trước khi tài năng trẻ Gia Bảo tỏa sáng với pha lập công nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 80. 

Đến phút bù giờ đầu tiên, Gabriel kết liễu mọi hy vọng của Hà Nội FC bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1.

Chiến thắng của tinh thần phố Núi

Điều đáng nói là HAGL bước vào giai đoạn cuối mùa với rất nhiều sức ép. Họ từng để thua những trận đấu quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như PVF-CAND hay Hà Tĩnh, khiến nguy cơ rớt hạng hiện hữu hơn bao giờ hết.

Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đội bóng phố Núi đã cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen. Chiến thắng trước Hà Nội FC không chỉ mang giá trị 3 điểm mà còn là lời khẳng định rằng HAGL vẫn luôn biết cách đứng dậy ở những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Hà Nội FC lỡ cơ hội cải thiện vị trí trong cuộc đua tốp 3. Sau khi Thể Công Viettel giành được 1 điểm ở vòng đấu này, hơn Ninh Bình 3 điểm và Hà Nội FC 6 điểm, cuộc cạnh tranh các vị trí dẫn đầu đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Còn với HAGL, tiếng còi mãn cuộc tại Pleiku giống như sự giải thoát sau nhiều tháng sống trong áp lực. Đội bóng phố Núi đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của mùa giải: tiếp tục góp mặt ở sân chơi V-League mùa tới. 

Và hơn hết, họ đã làm được điều đó bằng chính đôi chân của mình, trong một buổi chiều đầy cảm xúc trước Hà Nội FC.

Cháu Văn Toàn ghi bàn giúp U14 HAGL thắng đại diện Nhật Bản

Cháu Văn Toàn ghi bàn giúp U14 HAGL thắng đại diện Nhật Bản

(NLĐO) - Tối 11-5, U14 HAGL ra quân tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026 và có chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước đại diện Nhật Bản.

HLV Quang Trãi lý giải lý do loạt trụ cột HAGL vắng mặt khi thua PVF-CAND

(NLĐO) - Tối 10-5, CLB HAGL đã phải nhận thất bại sát nút 1-2 trước CLB PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025-2026.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm ở vòng 20 V-League

(NLĐO) - Trận tiếp đón Hải Phòng thuộc vòng 20 V-League 2025-2026 lúc 17 giờ ngày 24-4 (FPT Play) mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu trụ hạng của HAGL.

