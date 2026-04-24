Thể thao

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm ở vòng 20 V-League

Tường Phước

(NLĐO) - Trận tiếp đón Hải Phòng thuộc vòng 20 V-League 2025-2026 lúc 17 giờ ngày 24-4 (FPT Play) mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu trụ hạng của HAGL.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm - Ảnh 1.

Thất bại ở vòng 19 khiến HAGL bước vào trận tiếp đón Hải Phòng với tâm thế nhiều áp lực. Sau giai đoạn khởi sắc ngắn ngủi, đội bóng phố núi lại trở về hình ảnh phập phù quen thuộc, khi lộ rõ hạn chế về chiều sâu đội hình và sự thiếu ổn định trong lối chơi.

Khoảng cách với nhóm cuối vẫn khá mong manh (hơn đội áp chót 5 điểm), khiến đội bóng nhà bầu Đức chưa thể chắc suất trụ hạng thành công. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số ở vòng 20, vị thứ trên bảng xếp hạng V-League của HAGL có thể sụt giảm.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm - Ảnh 2.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm - Ảnh 3.

HAGL từng thảm bại trước Hải Phòng (áo trắng) ở trận lượt đi

Điểm tựa lớn nhất của HAGL là sân nhà Pleiku, nơi họ thường chơi bùng nổ nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, mùa này, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi mới có 2 chiến thắng, 3 hòa sau 9 trận được chơi trên sân nhà.

Có lối chơi thực dụng nhưng khâu dứt điểm của HAGL còn thiếu sắc bén, khả năng tấn công chưa đạt hiệu suất cao. Qua 19 vòng đấu, HAGL là một trong 3 đội ghi ít bàn nhất, với 17 pha lập công. Bài toán hàng công vẫn chưa có lời giải khi khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút trẻ vẫn còn hạn chế.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm - Ảnh 4.

HAGL vẫn chưa chắc suất trụ hạng V-League

Vì vậy, dù bắt nhịp nhanh và vận dụng tốt chiến thuật phòng ngự phản công song đội bóng này thường xuyên mất điểm đáng tiếc ở khoảng thời gian gần cuối của mỗi trận đấu.

Ở phía đối diện, Hải Phòng lại thể hiện bộ mặt khó chịu và ổn định hơn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng duy trì lối chơi kỷ luật, kiểm soát tốt và luôn biết cách gây khó cho đối thủ.

Với tâm lý khá thoải mái khi không chịu áp lực lớn về thứ hạng, Hải Phòng có thể nhập cuộc với sự tự tin cao.

Dẫu vậy, đội khách cũng gặp tổn thất đáng kể khi chân sút chủ lực Joel Tagueu - người đã ghi nhiều bàn thắng mùa này - vắng mặt vì án treo giò. Sự thiếu hụt này khiến sức mạnh tấn công của Hải Phòng bị suy giảm đáng kể.

HAGL sẽ tựa vào Pleiku Arena để kiếm điểm - Ảnh 5.

Jairo (phải) và các đồng đội HAGL kỳ vọng tận dụng sân nhà để phục hận trước Hải Phòng

Lịch sử đối đầu tại Pleiku đang nghiêng nhẹ về HAGL khi họ thắng 2 trận gần nhất trước Hải Phòng trên sân nhà. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để đội bóng phố núi hướng tới mục tiêu 3 điểm, dù thế trận được dự báo không dễ dàng.

Trong bối cảnh cả hai đội đều có những vấn đề riêng, trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng động lực trụ hạng rõ ràng hơn, HAGL được kỳ vọng sẽ giành kết quả tích cực.

Đình Bắc, Hoàng Hên tỏa sáng ở chặng đua nước rút về đích V-League

(NLĐO) - Vòng 19 V-League 2025-2026 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các chân sút nội Đình Bắc và cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên trong cuộc đua nước rút về đích.

"Chân chuyền" số 1 V-League khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng

(NLĐO) - Vắng mặt hai vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025-2026 vì chấn thương, tiền vệ Leo Artur khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League

(NLĐO) - Sau 19 vòng đấu của V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội thể hiện vị thế ứng viên vô địch thực thụ với 18 trận bất bại, bao gồm 15 chiến thắng.

