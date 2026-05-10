HLV Quang Trãi lý giải lý do loạt trụ cột HAGL vắng mặt khi thua PVF-CAND

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Quang Trái đã lý giải về việc các trụ cột vắng mặt, đặc biệt là thủ môn Trung Kiên của HAGL: "Các bạn biết sau trận đấu Nghệ An di chuyển xa, cầu thủ thì một vài bạn gặp vấn đề sức khoẻ, chấn thương hay thẻ phạt nên rất tiếc không có lực lượng tốt nhất đấu với PVF-CAND. Cầu thủ thì tới vòng này đội nào cũng có thiếu vắng các trụ cột. Gặp chấn thương, sức khoẻ thì tạm dùng những cầu thủ trẻ".

Trước nghi vấn HAGL chủ động "giữ chân" trụ cột hay nhường điểm vì khoảng cách điểm số tương đối an toàn, chiến lược gia đội bóng phố Núi lập tức bác bỏ: "Không phải cách biệt điểm! Chắc chắn không phải. Trung Kiên gặp vấn đề sức khoẻ, có thời điểm bị sốt, bạn đang quá tải và cần nghỉ ngơi.

Thời điểm đăng ký trong danh sách tất cả lớn tuổi thay trẻ, thi đấu nhiều quá thì quá tải và tôi nghĩ họ cần nghỉ ngơi. Điểm số hiện tại cũng rất khó khăn, khoảng cách chỉ là 5-6 điểm và cần phải nỗ lực hơn trong các vòng tới".

HLV Quang Trãi cũng thừa nhận, việc ông sử dụng cầu trẻ thay cầu thủ lớn thì là sự thử thách vị trí ghế nóng của chính ông ở đội. "Nêu không tốt thì tôi phải rời ghế. Trước đó, cầu thủ trẻ như Quang Kiệt năm ngoái nhiều lỗi, nhưng năm nay đã tốt hơn. Công thức là đào tạo thì phải sử dụng và cần có thời gian thi đấu".

Ở chiều ngược lại, ông Trần Tiến Đại bày tỏ về chiến thắng của PVF-CAND: "Trận nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, các em luôn ra sân với quyết tâm cao nhất. Đội bóng chưa đủ bản lĩnh thì vẫn gặp khó khăn trong trận đấu.

HAGL chỉ có thể ghi 1 bàn danh dự trước PVF-CAND nhờ công của Dos Santos

Bóng đá không thể nào nói trước, đội cũng có cầu thủ quan trọng không thể ra sân. Dù ai cũng ra sân với quyết tâm cao nhất, cố gắng từng trận một. Trận nào thì cũng gặp khó khăn nhất định, đặc biệt là sân khách".

"Đối với chúng tôi, hiện đang ở đáy bảng xếp hạng, thì thi đấu về danh dự là nhiều. Tiền thưởng chỉ là rất kịp thời, và cho thấy ban lãnh đạo rất sâu sát" - ông Đại nói về thông tin được khích lệ bằng việc treo thưởng từ ban lãnh đạo trước trận.

Khép lại trận thua 1-2 trước PVF-CAND, CLB HAGL vẫn đang xếp hạng 11 với 22 điểm, có khoảng cách tương đối với nhóm xuống hạng, đặc biệt là Đà Nẵng đội đang đứng cuối với 16 điểm.