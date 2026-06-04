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Thể thao

HAGL có thêm vệ tinh thứ 3 cho học viện ở TP HCM

Quốc An - Ảnh: CLB

(NLĐO) - CLB HAGL mở rộng mạng lưới đào tạo trẻ, vừa ra mắt vệ tinh thứ 3 trên toàn quốc trong chiều 4-6, với sự tham dự của toàn đội 1 HAGL.

Chiều 4-6, tại sân Huy Arena ((xã Tân An Hội, TP HCM), CLB HAGL chính thức công bố việc ký kết hợp tác với ông Hồ Đắc Ân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Ân Sport, đánh dấu sự ra đời của vệ tinh đào tạo thứ 3 trong hệ thống học viện bóng đá trẻ của đội bóng phố núi.

Được thành lập từ năm 2016, TTĐT Bóng đá trẻ Ân Sport hiện đào tạo các lứa tuổi từ U5 đến U16, với quy mô khoảng 450 học viên/tháng. Theo thỏa thuận hợp tác, trung tâm sẽ tham gia đào tạo và phát triển cầu thủ đến lứa U15 theo định hướng chuyên môn của HAGL.

HAGL có thêm vệ tinh thứ 3 cho học viện ở TP HCM - Ảnh 1.

Giám đốc Học viện HAGL Vũ Tiến Thành ký kết với Trung tâm Bóng đá trẻ thứ 3 ở TP HCM

Thông qua sự hợp tác này, HAGL sẽ chuyển giao giáo án, phương pháp huấn luyện và quy trình đào tạo bài bản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo môi trường phát triển chuyên sâu hơn cho các cầu thủ trẻ tại Ân Sport.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB chia sẻ: "Học viện HAGL đã phát triển được 3 vệ tinh, và Ân Sport là vệ tinh thứ 3. CLB đến đây thì thấy cơ sở vật chất rất khang trang, bài bản. Đây cũng là những tiêu chuẩn mà CLB hướng tới, để đảm bảo đạt chuẩn học viện 3 sao của AFC. Hy vọng cuối năm nay sẽ đạt được"

HAGL có thêm vệ tinh thứ 3 cho học viện ở TP HCM - Ảnh 2.

Ông Ân và Giám đốc điều hành CLB HAGL Tấn Anh

HAGL có thêm vệ tinh thứ 3 cho học viện ở TP HCM - Ảnh 3.

CLB HAGL trao tặng chiếc áo kỷ niệm cho trung tâm

Ân Sport sau lễ ký kết đã trở thành vệ tinh thứ 3 của học viện, sau Trung tâm bóng đá Hiệp Bình Chánh (TP HCM) và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VES Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, nhiều cầu thủ từ các trung tâm này được CLB HAGL tuyển chọn vào lứa U14 HAGL.

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