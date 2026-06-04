U19 Việt Nam thắng Myanmar trắng 5 bàn, chờ đấu chủ nhà Indonesia lượt cuối

Chiều ngày 4-6, ngay sau tiếng còi khai cuộc của lượt đấu thứ 2 Giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Duy Khang sớm thử tài thủ môn Myanmar bằng cú sút xa từ hơn 25 m ở phút 10, trước khi Tấn Dũng và các đồng đội liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Phải đến phút 28, những nỗ lực tấn công của đội bóng áo đỏ được đền đáp. Từ một tình huống tổ chức tấn công bài bản, Tấn Dũng bật cao đánh đầu cận thành chính xác, mở tỉ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

Sau bàn khai thông thế bế tắc, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 45+2, Duy Khang xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm buộc thủ môn Myanmar cản phá, tạo điều kiện để Công Hậu băng vào đá bồi nâng tỉ số lên 2-0.



Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 49, Văn Bách ghi dấu ấn bằng cú sút xa hiểm hóc ngay sát vòng cấm, nâng cách biệt lên 3 bàn.



Khoảng thời gian còn lại, Công Hậu mang về quả phạt đền và Duy Khang không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 4-0 cho U19 Việt Nam phút 62.

Tạo được cách biệt an toàn, U19 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và giữ sức cho các trụ cột. Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn có thêm bàn thắng ở phút 85 khi Thiên Phú ấn định chiến thắng 5-0. Trong khi đó, U19 Myanmar chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở phút 78 nhưng không thể đánh bại thủ môn Xuân Tín.

Chiến thắng đậm giúp U19 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng A. Đây là đà tâm lý cực tốt, cũng như sự chuẩn bị thuận lợi trước cuộc đối đầu quan trọng với U19 Indonesia ở lượt cuối (lúc 20 giờ, ngày 7-6).





