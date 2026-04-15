Thể thao

Hai anh hào Atletico Madrid, PSG thẳng tiến bán kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Atletico Madrid và Paris Saint-Germain giành hai vé bán kết Champions League đầu tiên khi lần lượt loại Barcelona và Liverpool hết sức kịch tính.

Hai ứng viên bị loại, hai đội bóng được đánh giá cao là Atletico Madrid và Paris Saint-Germain đã giành quyền đi tiếp đầy thuyết phục là những gì người hâm mộ trông chờ trong đêm châu Âu nóng bỏng bởi hai cặp đấu tứ kết đỉnh cao.

Atletico bản lĩnh hạ Barcelona

Cuộc nội chiến Tây Ban Nha tại Madrid khởi đầu đầy kịch tính khi Barcelona nhập cuộc như vũ bão. Chỉ trong 24 phút, Lamine Yamal và Ferran Torres liên tiếp lập công, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-0 và cân bằng tổng tỉ số sau hai lượt trận.

Hai anh hào Atletico Madrid, PSG thẳng tiến bán kết Champions League - Ảnh 1.

Lamine Yamal thi đấu bùng nổ tại Madrid

Tuy nhiên, trong thời khắc khó khăn, bản lĩnh của Atlético Madrid đã lên tiếng. Ademola Lookman tận dụng cơ hội trong vòng cấm, ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2, qua đó tái lập lợi thế cho đội chủ nhà về kết quả chung cuộc.

Hai anh hào Atletico Madrid, PSG thẳng tiến bán kết Champions League - Ảnh 2.

Atletico Madrid kiên cường giữ thế trận

Chính bàn thủng lưới này buộc Barcelona phải dồn toàn lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, trước hàng thủ kỷ luật và giàu tính tổ chức của đội bóng dưới quyền Diego Simeone, mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Bi kịch đến với đội khách khi Eric García bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Alexander Sørloth trong tình huống đối mặt.

Hai anh hào Atletico Madrid, PSG thẳng tiến bán kết Champions League - Ảnh 3.

Atletico Madrid trở lại bán kết Champions League sau 9 năm

Chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận giúp Atlético Madrid lần đầu trở lại bán kết Champions League sau 9 năm, kể từ năm 2017. Chia sẻ sau trận, đội trưởng Koke không giấu được niềm vui khi đánh bại một đối thủ mạnh như Barcelona, đồng thời nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của toàn đội.

PSG áp đảo Liverpool

Tại Anfield, Paris Saint-Germain tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Liverpool 2-0, qua đó hoàn tất cặp đấu tứ kết kinh điển này với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận.

Hai anh hào Atletico Madrid, PSG thẳng tiến bán kết Champions League - Ảnh 4.

Dembele làm tất cả để khuất phục chủ nhà Liverpool

Ngôi sao sáng nhất của trận đấu là Ousmane Dembélé với cú đúp bàn thắng ở những phút cuối, nhấn chìm mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện nước Anh. PSG kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến Liverpool gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ.

Thất bại của đội bóng dưới quyền Arne Slot càng thêm nặng nề khi Hugo Ekitike dính chấn thương nghiêm trọng.

Trong khi đó, Mohamed Salah không thể tạo dấu ấn khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng của anh tại Champions League cùng Liverpool.

Hai anh hào Atletico Madrid, PSG thẳng tiến bán kết Champions League - Ảnh 5.

Liverpool không thể ghi bàn trước PSG

Hiện đứng thứ 5 tại Premier League, Liverpool đối mặt với một mùa giải trắng tay dù vừa giành ngôi vô địch Anh mùa trước. Ngược lại, PSG tiếp tục hành trình ấn tượng với lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, đội bóng thủ đô Paris đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu Champions League – điều mới chỉ có Real Madrid làm được trong kỷ nguyên hiện đại.

Tin liên quan

Atletico Madrid loại Barcelona tại tứ kết Champions League

Liverpool chờ phép mầu tại Anfield

