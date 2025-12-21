HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Xem NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "đã"

Thùy Trang

(NLĐO)- "NHÃ CONCERT", khi người đàn ông hát tình ca Lân Nhã bước ra khỏi vùng an toàn.

Lân Nhã rất tuyệt ở NHÃ CONCERT

NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "đã" - Ảnh 1.

Một Lân Nhã đầy thú vị

Tối ngày 20-12/2025, giữa vòng tay của đông đảo khán giả phủ kín sân khấu Nhà hát Hòa Bình, nam ca sĩ Lân Nhã đã thực hiện dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp 15 năm ca hát của mình bằng "NHÃ CONCERT".

Giữa thời điểm các chương trình âm nhạc ngày càng phụ thuộc vào công nghệ trình diễn, "NHÃ CONCERT" chọn tìm về giá trị nguyên bản của âm nhạc thông qua phần biểu diễn live cùng với band nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa. 

Suốt 3 giờ, Lân Nhã mở ra một hành trình đầy cảm xúc thông qua 25 tiết mục với đa dạng thể loại, từ những bản tình bất hủ, đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt được cover đậm chất Lân Nhã, kể cả những thử nghiệm mới mẻ với Rock hay các bài hát trẻ trung hơn trong album sắp phát hành "NHÃ 2025".

NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "đã" - Ảnh 2.

“NHÃ CONCERT” - 15 năm kiên định với những giá trị âm nhạc nguyên bản của Lân Nhã

Lân Nhã khéo léo ở NHÃ CONCERT

NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "đã" - Ảnh 3.

Giọng hát của Lân Nhã thì không cần bàn nữa

Với "NHÃ CONCERT", ca sĩ Lân Nhã đã dẫn dắt khán giả đi từ những rung động đầu đời đến những chiêm nghiệm ở tuổi trưởng thành với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Sự thành công của "NHÃ CONCERT" không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà còn là lời hứa về một hành trình mới đầy hứng khởi, bởi đây cũng là bệ phóng cho album "NHÃ 2025" sắp phát hành. Anh chia sẻ: "Khi bắt tay làm album mới, Nhã nghĩ nhiều đến hình ảnh của một buổi sáng sớm: ánh bình minh, nơi mình tìm thấy những điều mới mẻ, dịu dàng và ấm áp".

Dù luôn tự nhận là người "không có khiếu ăn nói", Lân Nhã đã quyết định tự dẫn dắt toàn bộ chương trình mà không cần đến MC chuyên nghiệp. Xuyên suốt chương trình, những người yêu âm nhạc của Lân Nhã không chỉ được thưởng thức giọng hát hay, những tuyệt phẩm tình ca mà còn được lắng nghe những lời tâm tình của một người đàn ông ở độ chín của sự nghiệp. 

Lân Nhã thực sự duyên dáng trong lối dẫn dắt của mình và minh chứng là sự hài lòng của khán giả qua những trận cười không dứt khắp khán phòng.

NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "đã" - Ảnh 4.

15 năm, chặng đường cho thấy một Lân Nhã nâng cấp

Sau 15 năm bén duyên với nghề, những giá trị cốt lõi làm nên cái tên Lân Nhã vẫn vẹn nguyên: hiền lành, điềm đạm và đầy nam tính. Tuy nhiên, đó không phải là sự lặp lại đơn thuần, mà là một sự nâng cấp vượt bậc về bản lĩnh nghệ thuật. 

Anh thừa nhận chặng đường của mình không liên tục, nhưng chính những quãng nghỉ và trải nghiệm thăng trầm đã trở thành chất xúc tác, tôi luyện nên một Lân Nhã của "ngày hôm nay": phiên bản chuyên nghiệp và sâu sắc nhất của chính mình. 

Vẫn là giọng hát ấy, nhưng giờ đây đã dày dạn hơn, làm chủ hoàn toàn sân khấu và biết cách dẫn dắt cảm xúc khán giả bằng sự tĩnh tại, tự tin của một người nghệ sĩ đã thực sự chạm tới độ "chín" trong nghề.

NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "đã" - Ảnh 5.

Và phản hồi của khán giả NHÃ CONCERT của Lân Nhã "đã"

Với những người yêu âm nhạc của Lân Nhã và đồng hành cùng anh suốt 15 năm qua, đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời hồi đáp trọn vẹn nhất cho tình cảm của họ. 

"NHÃ CONCERT" không chỉ mang đến cho khán giả của anh một giọng hát thực lực được đặt trong một không gian tử tế mà còn vỗ về những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên qua những bản tình ca đầy chiêm nghiệm.

Những khách mời trong NHÃ CONCERT gồm NSND Tấn Minh, Hoàng Quyên và Hương Tràm cũng  thăng hoa cùng Lân Nhã trong đêm nhạc 15 năm. 

