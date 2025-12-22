Y Concert 2025: Quá ấn tượng và tự hào

Hơn cả ấn tượng là sự tự hào với "Y Concert"

Những hình ảnh đầy thú vị trong "Y concert"

"Y Concert 2025" quy tụ hơn 55 nghệ sĩ trong 10 giờ âm nhạc liên tục (vừa diễn ra tại Hưng Yên), là lời khẳng định cho khả năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Với thời lượng kỷ lục gần 10 giờ, chương trình tạo ấn tượng mạnh bởi quy mô đầu tư với sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Hơn hết, chất lượng concert là điều quá đỗi tự hào với người trong nghề khi đạt chuẩn thế giới.

Những tiết mục mãn nhãn, mãn nhĩ

Các nghệ sĩ thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt gắn liền với những câu chuyện hậu trường về sự nỗ lực và đam mê. Minh Tuyết thể hiện sự chuyên nghiệp khi cống hiến nguồn năng lượng tích cực dù chỉ ngủ 1-2 tiếng sau chuyến bay dài 24 giờ.

Jun Phạm tạo điểm nhấn khác biệt với ca khúc tự sáng tác nhằm gây quỹ tái thiết Việt Nam. Khoảnh khắc Cường Seven lần đầu nhảy đôi cùng bà xã Vũ Ngọc Anh - người quyết tâm lên sân khấu dù đang điều trị sốt xuất huyết... đã chạm đến cảm xúc khán giả bằng tinh thần tận hiến cho nghệ thuật.

Khán giả sẽ khó quên những hình ảnh này

Y Concert cho thấy sức hút mạnh mẽ khi hàng chục nghìn khán giả hòa giọng theo những bản hit quen thuộc. Trong không gian sân khấu khổng lồ, các ca khúc được làm mới với nguồn năng lượng bùng nổ. Giữ vai trò "xương sống" của hệ thống, chương trình phô diễn tinh thần tôn vinh văn hóa Việt rõ nét qua hành trình âm nhạc kết nối mọi miền đất nước.

Loạt tiết mục biểu diễn đầy ấn tượng

Loạt tiết mục mang đậm màu sắc dân gian như Giận mà thương, Lý ngựa ô, Inh lả ơi, đặc biệt là mashup Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn với giọng hát văn của ca nương Kiều Anh, đã tạo nên khoảnh khắc linh thiêng. Khi Một vòng Việt Nam vang lên, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng, tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ.

Ngành biểu diễn Việt Nam đạt "trình" chuẩn quốc tế

Ngành tổ chức biểu diễn của Việt Nam đã tạo nên những dấu ấn đầy tự hào

Dàn Tân binh toàn năng cho thấy sự lột xác khi đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Màn mashup kết hợp cùng SOOBIN thổi bùng cao trào, khẳng định sức trẻ và tiềm năng thế hệ mới qua các tiết mục kết hợp hát và vũ đạo điêu luyện.

Những chia sẻ từ NSND Tự Long, Xuân Nghi về hành trình truyền lửa văn hóa đã lắng lại trong lòng người xem sự xúc động và tự hào.

Thực tế thì Việt Nam ở "thì hiện tại" thừa sức đáp ứng đòi hỏi của siêu sao

Năng lực sản xuất của YeaH1 còn được khẳng định qua những tiết mục dàn dựng như một bộ phim ca nhạc của "Mie" và ST Sơn Thạch, hay giọng hò khắc khoải của Ái Phương trong "Đất rừng phương Nam"...

Đặc biệt, phần treo ngược của Tóc Tiên trong tiết mục "Chân ái" cho thấy bản lĩnh nghệ thuật và sự táo bạo trong dàn dựng. Khán giả cũng được mãn nhãn với màn catwalk của dàn anh tài, chị đẹp trên sân khấu dài 240 m, biến concert thành một sàn diễn khổng lồ.

Và "Y Concert" là minh chứng rõ nét cho mọi lời tán dương

Đêm nhạc khép lại trong dư âm cảm xúc cùng tư duy tổ chức hiện đại. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, trình diễn, công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp khẳng định vị thế của tập đoàn trên thị trường. "Y Concert 2025" xứng đáng là một "đại concert", xác lập tiêu chuẩn về một sự kiện âm nhạc lớn nhất và chất lượng nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.