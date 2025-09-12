Hai bộ bắt tay xây dựng Việt Nam thành điểm đến du lịch y tế

Ngày 12-9, Bộ Y tế cho biết cơ quan này cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành điểm đến uy tín về du lịch và dịch vụ y tế trong khu vực và quốc tế.

40.000 người Việt ra nước ngoài điều trị mỗi năm

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của ngành y tế, ngành du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, kết hợp du lịch y tế, thu hút khách quốc tế và người Việt có khả năng chi trả giai đoạn 2025-2030.

Đề án đặt mục tiêu nâng cao chất lượng bệnh viện đầu ngành, tiến tới đạt chuẩn quốc gia, quốc tế; từng bước thu hút người nước ngoài đến điều trị, giảm tình trạng người Việt ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Hiện khoảng 40.000 người Việt có thu nhập cao chọn điều trị ở nước ngoài mỗi năm, gây thất thoát ngoại tệ và ảnh hưởng uy tín hệ thống bệnh viện trong nước.

Theo ông Đức, nhiều nước như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia đã thành công với mô hình du lịch y tế. Trong khi đó, tại Việt Nam, một số bệnh viện dù được cải tạo, nâng cấp nhưng cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu của người bệnh có khả năng chi cao; một số chuyên khoa sâu còn quá tải.

Kết nối y tế và du lịch

Đến năm 2030, đề án hướng tới ít nhất 15 bệnh viện đạt chuẩn chất lượng quốc tế (JCI hoặc tương đương), trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công lập. 100% cơ sở thí điểm có bộ phận tiếp thị và truyền thông quốc tế, cung cấp thông tin bằng ba ngôn ngữ trở lên.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y đã trải qua 70 năm hình thành, phát triển, làm chủ nhiều kỹ thuật ngang tầm thế giới như mổ robot, ghép tạng, điều trị ung thư, phẫu thuật tim mạch, mắt, tai mũi họng. Một số kỹ thuật như mổ nội soi tim, u tuyến giáp được nước ngoài đến học hỏi.

Ngành y tế đẩy mạnh đầu tư dịch vụ chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp lữ hành để thu hút khách quốc tế

Ngoài ra, y học cổ truyền với lịch sử lâu đời, các phương pháp châm cứu, bấm huyệt cũng dần được quốc tế công nhận. Trong 5 năm qua, chất lượng khám chữa bệnh đã cải thiện rõ rệt, các bệnh viện đổi mới phong cách phục vụ, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, ngành du lịch sẽ khuyến khích dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kết nối với cơ sở y tế; ngành y tế tăng đầu tư dịch vụ chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp lữ hành để thu hút khách quốc tế đến khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Hai bên phối hợp quảng bá thế mạnh y học của Việt Nam, đặc biệt là y học cổ truyền và dịch vụ y tế chất lượng cao, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.