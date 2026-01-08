HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai con vật quý hiếm trong sách đỏ đi lạc vào nhà dân

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một hộ dân ở Thanh Hóa vừa phát hiện 2 cá thể động vật quý hiếm có trong sách đỏ đi lạc vào nhà nên đã bắt giao nộp cho công an.

Ngày 8-1, tin từ Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Vạn Xuân thực hiện tái thả 2 cá thể tê tê, là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, có trong sách đỏ Việt Nam, trở lại rừng tự nhiên sau khi được một hộ dân trên địa bàn phát hiện giao nộp cho công an.

Hai con vật quý hiếm trong sách đỏ đi lạc vào nhà dân - Ảnh 1.

Hai cá thể tê tê, loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ, được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng

Trước đó, ngày 7-1, Công an xã Vạn Xuân đã tiếp nhận 2 cá thể tê tê do gia đình anh Lê Văn Quyền (SN 1988; ngụ thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân) tự nguyện giao nộp.

Đây là 2 cá thể tê tê (một trưởng thành, 1 con nhỏ) đi lạc vào nhà và được anh Quyền phát hiện, sau đó bắt giữ, báo cho lực lượng công an, kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp với UBND xã Vạn Xuân, Hạt kiểm lâm Thường Xuân kiểm tra tình hình sức khỏe để đưa ra giải pháp cứu hộ.

Hai con vật quý hiếm trong sách đỏ đi lạc vào nhà dân - Ảnh 2.

Hai cá thể tê tê một con đã trưởng thành, 1 con còn nhỏ

Khi thấy 2 cá thể tê tê còn khỏe mạnh, từ trong rừng đi lạc vào nhà dân nên lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với Công an xã Vạn Xuân cho tái thả 2 cá thể trở lại rừng tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Xuân Liên thay vì đưa tới các trung tâm cứu hộ tê tê.

Tê tê (Pholidota) còn gọi là "trút" hoặc "xuyên sơn giáp", là loài động vật có vú thuộc bộ Tê tê. Loài vật này có lớp vảy cứng bảo vệ cơ thể, lưỡi dính và có thể phóng dài tới 40 cm để ăn kiến hoặc mối. Khi bị đe dọa, tê tê có khả năng cuộn tròn lại như một trái bóng. Cả hai loài tê tê vàng và tê tê Java đều đứng trước nguy cơ đe dọa tuyệt chủng, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam.

Tin liên quan

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Phát hiện loài lan quý hiếm trong sách đỏ tại một khu rừng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Một loài lan quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị cao trong y học cổ truyền vừa được các nhà khoa học phát hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Bắt được con vật lạ không ngờ là động vật nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ

(NLĐO) - Lực lượng kiểm lâm nhận định con vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống đồng bằng

Thấy 2 con vật trong sách đỏ đi lạc vào vườn nhà, bắt giao lại công an

(NLĐO)- Hai con vật quý hiếm thuộc nhóm IB có trong sách đỏ đi lạc vào vườn nhà và được 1 người dân ở Thanh Hóa bắt giao lại cho lực lượng chức năng

tỉnh Thanh Hóa động vật hoang dã sách đỏ động vật quý hiếm tê tê đi lạc vào nhà dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo