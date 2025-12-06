HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt được con vật lạ không ngờ là động vật nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ

H.Ánh

(NLĐO) - Lực lượng kiểm lâm nhận định con vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống đồng bằng

Bắt được con tê tê qúy hiếm tại Đắk Lắk , động vật trong sách đỏ - Ảnh 1.

Anh Đạt giao nộp con vật lạ vừa bắt được cho khu phố mà không biết đấy là động vật nguy cấp, quý hiếm

Sáng nay (6-12), lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 1 con tê tê trưởng thành từ một người dân ở khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến.

Con tê tê này là loài tê tê Java, cân nặng gần 3kg, sức khỏe tốt.

Bắt được con tê tê qúy hiếm tại Đắk Lắk , động vật trong sách đỏ - Ảnh 2.

Con tê tê anh Đạt bắt được nặng gần 3kg

Trước đó, khuya 5-12, anh Phan Văn Đạt (SN 1997, ngụ khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến) nghe con chó nhà mình hướng ra cánh đồng trước nhà sủa vang.

Rọi đèn theo hướng chó sủa, bất ngờ anh Đạt phát hiện 1 con vật lạ đang bò trên bờ ruộng nên bắt về giao nộp cho khu phố. Lúc này anh Đạt chưa biết đây là loài tê tê nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra sức khỏe và đang làm thủ tục để thả con tê tê này về môi trường tự nhiên. Theo 1 cán bộ kiểm lâm, con tê tê này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Con tê tê vừa bắt được khi xuống đồng

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B trong sách đỏ việt Nam, được bảo vệ ở mức cao nhất và nghiêm cấm các hành vi khai thác, mua bán trái phép.

Tin liên quan

7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

(NLĐO)- Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam vừa phối hợp tái thả về tự nhiên 7 cá thể động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp

(NLĐO) - Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân nhà, một người dân Gia Lai đã chủ động giao nộp cho công an để thả về tự nhiên.

Đắk Lắk động vật hoang dã sách đỏ tê tê nguy cấp con vật lạ quý hiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo