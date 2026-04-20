Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

Chiều 20-4, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết trong sáng cùng ngày, đơn vị đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đông bắc Cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Sư đoàn 968

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m. Di vật kèm theo gồm có tăng lót hầm, bình tông, 2 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK đã bị ô-xy hóa…

Theo thông tin ban đầu, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hi sinh vào khoảng năm 1970-1971 trong khi tiến đánh cao điểm 544 (Đồi Fu-lơ).

Hiện Sư đoàn 968 đã chỉ đạo đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.