Chiều 25-2, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết đơn vị đã phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại điểm cao 402 thuộc thôn Bản Chùa (xã Hiếu Giang), nằm ở độ sâu khoảng 1,5 m.
Di vật chôn kèm 2 hài cốt liệt sĩ gồm có 3 bình tông, 2 đôi giày, 12 cúc áo, 1 xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, 1 bát B52, dây thông tin...
Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về hội trường thôn Tân Hiệp (xã Hiếu Giang) để quản lý, bảo quản và hương khói.
