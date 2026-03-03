Ngày 3-3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là nội dung tại Thông báo số 466-TB/VPTW ngày 19-12-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về đẩy mạnh chính sách đối với người có công, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng tới các mốc quan trọng như kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Phó Thủ tướng đề nghị hoàn thiện kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, gắn với việc phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo lãnh đạo Chính phủ, phấn đấu phát động chiến dịch vào cuối tháng 3 này.

Cũng trong năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế, cơ chế, chính sách liên quan, đặc biệt là sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công, các quy định khác có liên quan.

Cùng với đó, tập trung thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị…

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang trên toàn quốc để giám định ADN trên diện rộng, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý đến các nhiệm vụ khác như hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đưa hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp đi vào hoạt động thực chất; tăng cường kiểm tra, giám sát… cũng phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả.

Theo Chương trình hoạt động giai đoạn 2026 - 2030, Ban Chỉ đạo xác định lộ trình thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 1-2026 đến tháng 7-2027) tập trung giải quyết căn bản các tồn đọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 1 là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (khoảng 230.000 mộ) và các hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Giai đoạn 2 (từ tháng 8-2027 đến tháng 12-2030) phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 30.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin các mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng.