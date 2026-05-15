"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà thiên văn học đã tìm thấy phần còn lại của Loki, một trong hàng chục nạn nhân bị "quái vật" Milky Way nuốt chửng.

Theo Live Science, các nhà thiên văn học đã xác định được một số ngôi sao kỳ lạ trong Milky Way (Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái Đất), mà họ gọi là "hài cốt" của Loki, một thiên hà bị nuốt chửng 10 tỉ năm trước.

Milky Way là một thiên hà to lớn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy nó đạt được kích thước hiện nay là nhờ hàng chục vụ sáp nhập với các thiên hà nhỏ hơn.

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Federico Sestito từ Đại học Hertfordshire (Anh) đã xác định được một trong các "nạn nhân" đó và đặt tên cho nó là "Loki".

"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất - Ảnh 1.

Bản đồ thiên hà chứa Trái Đất Milky Way - Ảnh: ESA

Những gì còn lại của Loki là 20 ngôi sao già, rất nghèo kim loại, quay quanh đĩa thiên hà ở khoảng cách bất thường.

Trong vũ trụ, sao càng nghèo kim loại thì càng cổ xưa, bởi thành phần ban đầu của vũ trụ được cho là chỉ có hydro và heli. Các nguyên tố nặng hơn được các ngôi sao đầu tiên rèn lên trong lõi, sau đó nổ và phát tán ra vũ trụ.

Thế hệ sao sau đó giàu kim loại hơn nhờ hình thành từ môi trường đã được bổ sung các nguyên tố nặng, rồi lại rèn nên những nguyên tố nặng hơn nữa.

Quá trình này lặp lại qua mỗi thế hệ sao, giúp vũ trụ ngày càng giàu có về mặt hóa học.

Với lịch sử của mình, Milky Way sở hữu các ngôi sao tương đối trẻ và giàu kim loại như Mặt Trời. Vì vậy, 20 ngôi sao nói trên trở thành những "hóa thạch sống" lạc loài.

Từ 20 ngôi sao nói trên và cách chúng di chuyển bên trong thiên hà chứa Trái Đất, các nhà khoa học đã xây dựng một mô phỏng đề giúp tái tạo lại "chân dung" thiên hà mẹ của các ngôi sao đó.

Kết quả cho thấy thiên hà đó - tức Loki - có tổng khối lượng khoảng 1,4 tỉ Mặt Trời, có thể là một trong các thiên hà đầu tiên hình thành trong vũ trụ.

Tin liên quan

Gia phả loài người biến động lớn ở Trung Quốc 400.000 năm trước

Gia phả loài người biến động lớn ở Trung Quốc 400.000 năm trước

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng phân tử trực tiếp đầu tiên về sự giao phối dị chủng của 2 loài người đã góp phần định hình nên chúng ta.

Phát hiện khó tin: Đảo nhân tạo 5.000 năm tuổi

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nền móng 5.000 năm tuổi của một hòn đảo nhân tạo kỳ lạ ở Scotland - Vương quốc Anh.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ

(NLĐO) - Những ngôi mộ tập thể khổng lồ, có cái đường kính lên tới 80 m, đã được tìm thấy giữa vùng sa mạc hoang vắng giữa sông Nile và biển Đỏ.

thiên hà thiên hà chứa trái đất Milky Way thiên hà lùn Loki
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo