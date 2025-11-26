Hai cuộc thi viết hấp dẫn đang chờ bạn

Ban Tổ chức - Báo Người Lao Động thông báo đến bạn đọc, bạn viết thể lệ 2 cuộc thi như dưới đây.

LÒNG TỐT QUANH TA

l Đối tượng dự thi: Dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước. Nhân sự thuộc Báo Người Lao Động và các đơn vị tài trợ, đồng hành không được tranh giải.

* Thể loại: Phóng sự, ký chân dung nhân vật, ghi chép, phỏng vấn. Ngoài hình ảnh theo bài, nếu có video clip được dựng hoàn chỉnh gửi kèm bài dự thi thì tác giả sẽ được cộng thêm điểm.

* Phạm vi đề tài:

- Viết về người Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài có nhiều sáng kiến, cống hiến hữu ích cho cộng đồng, được ghi nhận và biểu dương.

- Cá nhân hoặc tập thể thực hiện các hoạt động công tác xã hội - từ thiện đậm tính nhân văn, có giá trị thực tiễn cao, được người dân khen ngợi, xã hội đánh giá tốt.

- Điển hình sống tử tế, là tấm gương sáng để nhiều người khác học tập, noi theo.

- Chương trình, dự án có tính chất tình nguyện, thiện nguyện với mục đích phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam.

- Những trường hợp nhờ sự giúp đỡ, lòng tốt của người khác mà bản thân vươn lên từ gian khó, thành công trong cuộc sống hôm nay.

* Yêu cầu chung:

- Chuyện kể phải là người thật, việc thật; không hư cấu, phóng tác.

- Số chữ trên bản thảo tối thiểu 1.500 từ và tối đa 1.700 từ, được đánh máy gửi qua email, kèm theo ít nhất 2 ảnh ghi chú thích đầy đủ.

- Nội dung bài viết, hành động/việc làm của nhân vật phải phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Bài viết cần cổ vũ cho cái đẹp, sự hướng thiện, sống tử tế và trách nhiệm; khơi gợi tình yêu Tổ quốc, quê hương, gia đình...

- Bài dự thi được chọn đăng trên Báo Người Lao Động sẽ được trả nhuận bút. Báo Người Lao Động có quyền sử dụng bài đã đăng cho các hoạt động của báo và tác giả không được khiếu nại về bản quyền. Ban Tổ chức cũng không chịu trách nhiệm về tranh chấp quyền sở hữu tác phẩm, sở hữu trí tuệ (nếu có) giữa người dự thi và bên thứ ba.

- Bài gửi dự thi phải là bài viết mới hoàn toàn, chưa đăng/phát trên bất kỳ ấn phẩm hay trang mạng nào; cũng không được đăng mạng xã hội trước khi gửi dự thi. Sau khi bài đăng, nếu Ban Tổ chức phát hiện phạm quy thì sẽ không trả nhuận bút, đồng thời loại khỏi cuộc thi.

- Trong trường hợp Ban Tổ chức cần xác minh câu chuyện hay nhân vật được kể, tác giả bài dự thi phải hợp tác.

- Mỗi người được đăng tối đa 3 tác phẩm dự thi.

* Tiếp nhận và thời hạn:

- Nhận bài kể từ ngày 20-11-2025, hạn cuối đăng bài là ngày 10-11-2026.

- Bài dự thi gửi qua email: longtotquanhta@gmail.com và longtotquanhta@nld.com.vn; nếu là bản in, gửi về: Tòa soạn Báo Người Lao Động, 123 - 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM; ĐT: 0283.9303269. Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham gia cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 4.

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU

* Đối tượng dự thi: Dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước. Nhân sự thuộc Báo Người Lao Động và các đơn vị tài trợ, đồng hành không được tranh giải.

* Thể loại: Phóng sự, ký chân dung nhân vật, ghi chép, phỏng vấn. Ngoài hình ảnh theo bài, nếu có video clip được dựng hoàn chỉnh gửi kèm bài dự thi thì tác giả sẽ được cộng thêm điểm.

* Phạm vi đề tài:

- Nhân vật trong bài là thầy hoặc cô giáo dạy học mà người kể chuyện biết. Nhân vật phải là người thật, còn đang sống hoặc đã qua đời; gắn với việc thật và kỷ niệm có thật, có thể xác minh được.

- Thầy, cô là nhà giáo chuyên nghiệp, cũng có thể là người chưa từng qua trường lớp đào tạo sư phạm chính quy nào, song đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục - đào tạo nói chung; hoặc cho giáo dục - đào tạo tại một địa phương/một nhà trường cụ thể nào đó, xứng đáng được khen ngợi, tôn vinh.

- Dấu ấn sâu sắc của thầy, cô giáo trong giảng dạy và nghiên cứu, khiến tác giả/người kể chuyện không thể nào quên, ngưỡng mộ và yêu quý.

- Công lao dạy dỗ, dìu dắt của "người đưa đò" đối với học trò, tác động lớn đến sự thành đạt của học trò (hoặc nhiều thế hệ học trò) về sau; hoặc làm thay đổi cuộc sống của học trò (hay bạn bè, người thân của học trò) theo hướng tích cực hơn.

- Tấm gương sư phạm tiêu biểu, có tầm vóc lớn về tri thức và mẫu mực về nhân cách, ảnh hưởng đặc biệt tới học trò hay nhiều thế hệ học sinh.

* Yêu cầu chung:

- Bài được viết bằng tiếng Việt, mỗi bài dung lượng tối thiểu 1.200 từ, tối đa 1.700 từ, kèm theo ít nhất 2 ảnh, ghi chú thích đầy đủ.

- Tác phẩm dự thi là bài viết mới, chưa được đăng/phát trên bất kỳ báo, đài hay trang mạng xã hội nào, cũng không được gửi cho cuộc thi viết khác.

- Mỗi tác giả được đăng tối đa 3 bài dự thi. Tác phẩm đăng báo sẽ được trả nhuận bút.

- Những bài dự thi được sơ tuyển, sau khi đăng Báo Người Lao Động và được trả nhuận bút thì sẽ thuộc sở hữu của Báo Người Lao Động; tác giả không được khiếu nại về bản quyền.

- Cấm sao chép, đạo văn của người khác dưới mọi hình thức; đồng thời tác giả chịu trách nhiệm về độ chân thực, sự chính xác về nội dung bài dự thi. Nếu Ban Tổ chức phát hiện tác giả vi phạm hai quy định nói trên thì sẽ có biện pháp chế tài.

* Tiếp nhận và thời hạn:

- Nhận bài kể từ ngày 20-11-2025, hạn cuối đăng bài là ngày 10-11-2026.

- Bài dự thi gửi qua email: nguoithaykinhyeu@gmail.com hoặc nguoithaykinhyeu@nld.com.vn.

Nếu là bản in, gửi về: Tòa soạn Báo Người Lao Động, 123 - 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM; ĐT: 0283.9303269. Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham gia cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 5.

Giải thưởng Mỗi cuộc thi có 7 giải, tiền thưởng như sau: 1 giải nhất 30.000.000 đồng, 1 giải nhì 20.000.000 đồng, 2 giải ba 15.000.000 đồng/giải, 3 giải khuyến khích 7.000.000 đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét chọn và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, qua những tác phẩm vào chung khảo. Tác giả dự thi phải gửi kèm trong bản thảo các thông tin: họ và tên thật, số tài khoản, ngân hàng, tên chủ tài khoản, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.



