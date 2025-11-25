Chiều 25-11, phóng viên Báo Người Lao Động phối hợp với UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 2 gia đình có 4 người tử vong tại khu phố Đông Phước.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoa

Ông Đào Ngọc Phú (SN 1975, ngụ khu phố Đông Phước) cho biết nhà của ông sát với cha mẹ vợ là ông Nguyễn Văn Hoa (SN 1937) và bà Đỗ Thị Loan (SN 1940). Tối 20-11, nước lũ dâng cao, gây ngập cả khu phố nên ông đã qua nhà kê tấm gỗ lên cao giúp cha mẹ vợ tránh lũ.

Khuya cùng ngày, nước lũ tiếp tục dâng cao, có dòng xoáy mạnh quét qua nhà khiến cả 2 ông bà rơi xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu của cha mẹ vợ, ông Phú hoảng loạn lao vào dòng nước để cứu người nhưng nước ngập quá đầu, chảy xiết nên đành bất lực.

Người nhà 2 cụ Nguyễn Văn Hoa và Đỗ Thị Loan kể lại sự bất lực khi không thể cứu cha mẹ vợ trong lũ dữ

6 giờ sáng ngày 21-11, ông liều mình sang nhà thì thấy cha vợ đã tử vong, mẹ vợ đang bám vào cánh cửa. Ông lao tới 1 tay đỡ mẹ vợ, 1 tay bám vào nhà để nước khỏi cuốn trôi. Suốt 5 giờ, từ 6 giờ đến 11 giờ trưa cùng ngày, ông tìm đủ mọi cách nhưng không sao đưa mẹ vợ lên được. Do uống nước quá nhiều, khi mọi người tới ứng cứu thì bà Loan đã tử vong.

"Gia đình xin cảm ơn Báo Người Lao Động đã làm cầu nối để bạn đọc hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt và vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống" – ông Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hoa và bà Đỗ Thị Loan bị nước lũ nhấn chìm, tử vong trong căn nhà của chính mình

Cũng tại khu phố Đông Phước, trong căn nhà khang trang, nền nhà cao hơn mặt đường cả mét nên khi mưa lũ, không ai trong gia đình ông Trần Quốc Bửu (SN 1950) và bà Trương Thị Hạ (SN 1952) nghĩ nước sẽ vào nhà.

Tuy nhiên, trong cơn lũ lịch sử, nước đã vào nhà ông Bửu hơn 1m. Con cái không ở trong nhà, 2 ông bà già yếu giữa đêm khuya nên không may cả 2 người tử vong.

Ông Lê Vi Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường Tuy Hòa, cho biết mưa lũ khiến 9 người chết, hơn 20.000 căn nhà bị ngập, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Hiện nay toàn phường đang tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường ở các trường học, các tuyến đường, thu gom và xử lý xác súc vật, gia cầm chết.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng cho gia đình ông Trần Quốc Bửu

"Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Người Lao Động trao số tiền hỗ trợ đến tận tay để gia đình các nạn nhân có thêm nguồn kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộ sống" – ông Đông thông tin.

Số tiền chia sẻ với các gia đình bị mất mát lớn hôm nay nằm trong số tiền 431 triệu đồng mà vợ chồng ông Trần Ngọc Dũng và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (ngụ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã ủng hộ cho đồng bào Đông Đắk Lắk thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua

Ông cho biết đã theo dõi Báo Người Lao Động từ lâu và yêu quý, tin tưởng tờ báo. Đặc biệt là những chương trình sau mặt báo, trong đó có chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đồng hành, chia sẻ với người dân để vượt qua thiên tai, bão lũ.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, ông biết được vùng đất Phú Yên (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã bị thiệt hại rất nặng nề. Trong đó, rất nhiều người không may đã mất. Đó là sự mất mát lớn cho gia đình và xã hội.

Vợ chồng ông đã bàn và quyết định hỗ trợ 431 triệu đồng để giúp đỡ cho những gia đình có người không may thiệt mạng trong đợt lũ ở vùng đất Phú Yên.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong trong cơn lũ lịch sử vừa qua.