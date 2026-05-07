Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lãnh án tử hình "treo"

Xuân Mai

(NLĐO) - Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình vì tội tham nhũng nhưng được hoãn thi hành án hai năm.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã hôm 7-5, Ngụy Phượng Hòa bị kết án tử hình treo vì tội nhận hối lộ, trong khi Lý Thượng Phúc cũng phải nhận mức án tương tự vì tội nhận và đưa hối lộ.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị khai trừ đảng- Ảnh 1.

Hai cựu bộ trưởng Lý Thượng Phúc (trái) và Nguỵ Phượng Hoà. Ảnh: Caixin Global

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ bị tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn, toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.

Phán quyết của tòa án nêu rõ nếu chấp hành các quy định trong thời hạn hoãn thi hành án tử hình kéo dài 2 năm, bản án của hai ông sẽ được giảm xuống tù chung thân, sau đó sẽ không có thêm quyết định giảm án hoặc ân xá nào.

Theo đài CNN, ông Ngụy Phượng Hòa, 72 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2023. 

Ông Lý Thượng Phúc, 68 tuổi, kế nhiệm ông Ngụy và giữ chức vụ này chưa đầy 8 tháng vào năm 2023. 

Cả hai người đều bị cơ quan chống tham nhũng của quân đội điều tra vào năm 2023. Cả ông Ngụy và ông Lý đều từng là ủy viên Quân ủy Trung ương và Ủy viên Quốc vụ viện.

Theo một báo cáo công bố hồi tháng 2 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, 36 tướng và trung tướng của Trung Quốc đã chính thức bị trừng phạt kể từ năm 2022.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, thương vong rất lớn

(NLĐO) – 21 người đã thiệt mạng, 61 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở TP Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc.

Tham vọng chăm sóc người cao tuổi bằng robot tại Trung Quốc

Với bà Ren, sức hút chính của trung tâm chăm sóc người cao tuổi thông minh tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc là thức ăn.

Trung Quốc cảnh báo nạn bán vàng giả tinh vi

(NLĐO) - Giá vàng tăng cao kéo theo nạn vàng giả tinh vi, từ việc pha kim loại hiếm đến bán “vàng 999” online, khiến người tiêu dùng Trung Quốc hoang mang.

