HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai cựu thiếu tướng quân đội chuẩn bị hầu toà phúc thẩm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang chuẩn bị hầu toà cấp phúc thẩm.

Tòa án Quân sự Trung ương vừa ra quyết định ngày 12-5 tới sẽ xét xử phúc thẩm 5 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hòa). Phiên tòa diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tọa là thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt.

Hai cựu thiếu tướng quân đội chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm tháng 5 năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo hầu tòa trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Q.L.

Để diễn ra phiên toà, Hội đồng xét xử đã triệu tập 414 bị hại có kháng cáo trong vụ án và một số người liên quan gồm Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Ngân hàng MBbank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Trước đó vào tháng 1-2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án sơ thẩm 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, cùng mức án 2 năm 6 tháng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh nêu trên, Tòa tuyên cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng từ 4 năm tù. Tổng mức hình phạt tại bản án trước là 22 năm 6 tháng tù, bị cáo Chiến phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 13 năm 6 tháng tù, bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Với mức hình phạt tại bản án trước là 16 năm 6 tháng tù, bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo", cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với mức hình phạt tại bản án trước là 30 năm tù, bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, chị gái của Nguyễn Văn Hậu, bị tuyên 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) nhận mức án 8 năm 6 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 5 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu thiếu tướng đều có chức vụ cao, nhưng vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý Nhà nước về đất đai, ảnh hưởng niềm tin trong nhân dân đến chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Bị cáo Hậu và 2 đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 680 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỉ đồng. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nguồn lực xã hội cùng các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng là người ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của bị cáo Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra. Hậu cũng bị xác định là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân phạm tội. Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, Hội đồng xét xử đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về dân sự, các bị cáo Hậu, Hằng và Định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các bị hại, song tòa xác định Hậu là Tổng giám đốc công ty, chiếm 99,1 % cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ các nhà đầu tư đều được chuyển về cho Hậu để sử dụng theo yêu cầu của Hậu nên cần yêu cầu Hậu phải bồi thường toàn bộ.

Tin liên quan

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án tù

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội bị đề nghị mức án tù

(NLĐO)- Vi phạm quy định về quản lý đất đai ở dự án Sân bay Nha Trang, 2 cựu thiếu tướng quân đội Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang bị đề nghị đến 3 năm tù.

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội chuẩn bị hầu toà

(NLĐO)- Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà cùng 2 cựu Thiếu tướng quân đội và Nguyễn Văn Hậu chuẩn bị hầu toà trong vụ "thâu tóm" đất sân bay Nha Trang.

Truy tố 2 cựu Chủ tịch Khánh Hoà và 2 cựu Thiếu tướng quân đội

(NLĐO)- Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà cùng 2 cựu Thiếu tướng quân đội bị cáo buộc đã có sai phạm trong vụ Nguyễn Văn Hậu "thâu tóm" đất sân bay Nha Trang.

lừa đảo sân bay Nha Trang Thiếu tướng quân đội Hậu Pháo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo