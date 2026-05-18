Hải Đăng Doo lên tiếng về việc sử dụng chất cấm

Ca sĩ Hải Đăng Doo lên tiếng về tin đồn trên mạng

Sau 11 ngày kể từ khi những ồn ào liên quan đến đời tư và các thông tin lan truyền trên mạng xã hội bùng nổ, ca sĩ Hải Đăng Doo đã chính thức lên tiếng bằng một tâm thư dài, đồng thời công bố thông báo pháp lý từ đơn vị luật sư đại diện nhằm làm rõ những thông tin đang gây tranh cãi trong dư luận.

Trong chia sẻ được đăng tải, nam ca sĩ cho biết anh đã dành khoảng thời gian vừa qua để bình tâm suy nghĩ trước khi quyết định xuất hiện và đối diện với sự việc. Mở đầu bài viết, Hải Đăng Doo gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty quản lý ThaiViet Entertainment, người quản lý cùng toàn bộ đồng nghiệp, cộng sự đã luôn đồng hành và hỗ trợ anh trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.

Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến Công ty Đất Việt VAC, ban lãnh đạo và ê-kíp của các chương trình "Anh Trai Say Hi", "Tinh Hà Say Hi", "Say Hi Rực Rỡ" vì những ảnh hưởng không mong muốn mà sự việc gây ra đối với chương trình cũng như các đối tác liên quan.

Đặc biệt, Hải Đăng Doo bày tỏ sự day dứt khi những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến chương trình "Sao nhập ngũ" – một dự án mà anh cho rằng mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Anh gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, các chiến sĩ, đồng nghiệp và toàn bộ những người đã dành tâm huyết cho chương trình.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến các đối tác, nhãn hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng anh trong công việc. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy áy náy nhất, theo chia sẻ, chính là việc làm người hâm mộ thất vọng và tổn thương.

Trong tâm thư, Hải Đăng Doo dành nhiều lời tri ân đến cộng đồng người hâm mộ FC BebeSharks cùng những khán giả đã luôn yêu thương, hỗ trợ anh trên hành trình nghệ thuật. Nam ca sĩ cho biết chính sự tin tưởng và động viên từ người hâm mộ đã tiếp thêm động lực để anh lên tiếng bảo vệ bản thân giữa những thông tin tiêu cực.

Liên quan đến những cáo buộc xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua, Hải Đăng Doo khẳng định anh "không mua bán, sử dụng bóng cười" và cũng "không có bất kỳ mối liên hệ hay quen biết nào" với tài khoản Facebook mang tên "Phương Thảo Như" – nhân vật được nhắc đến trong nhiều bài đăng lan truyền gần đây.

Nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng làm việc trực tiếp với người đăng tải thông tin để làm rõ động cơ và mục đích của vụ việc. Đồng thời, anh cũng lên tiếng về hàng loạt nội dung, tin nhắn bị cho là của mình xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Theo Hải Đăng Doo, nhiều thông tin đã bị cắt ghép, xuyên tạc hoặc sử dụng phần mềm tạo tin giả trên nền số điện thoại của anh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, cuộc sống cá nhân cũng như những người liên quan. Nam ca sĩ kêu gọi công chúng bình tĩnh, kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra đánh giá.

Về các vấn đề pháp lý, Hải Đăng Doo cho biết anh đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH OPIC và cộng sự tiếp nhận và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Dù đối diện nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian qua, nam ca sĩ cho biết anh không trách bất kỳ ai và xem đây là cơ hội để nhìn nhận, sửa đổi bản thân sau biến cố.

"Tôi hiểu rằng những lời giải thích lúc này không thể ngay lập tức lấy lại niềm tin của mọi người. Nhưng tôi vẫn muốn đối diện, muốn chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà mình đã gây ra", nam ca sĩ chia sẻ.

Cùng thời điểm, Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự cũng phát đi "Cảnh báo pháp lý" với tư cách đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo ủy quyền của ca sĩ Hải Đăng Doo, ca sĩ Lou Hoàng và công ty quản lý.

Theo thông báo, đơn vị luật sư ghi nhận nhiều trang cá nhân, fanpage và hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Threads… đã đăng tải, chia sẻ các nội dung mang tính quy chụp, xuyên tạc liên quan đến việc các nghệ sĩ "sử dụng chất cấm".

Phía luật sư cho biết sự việc bắt nguồn từ một đoạn clip ngắn không rõ nguồn gốc do tài khoản "Phương Thảo Như" đăng tải trên Facebook. Tuy nhiên, theo nội dung cảnh báo pháp lý, clip này không chứa bất kỳ hình ảnh nào thể hiện các ca sĩ sử dụng chất cấm, bóng cười hay bị cơ quan chức năng xử lý.

Thông báo cũng cho rằng dù tài khoản nói trên sau đó đã đính chính và khóa tài khoản cá nhân, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để cắt ghép, xuyên tạc và liên hệ với các vụ việc hình sự khác nhằm tạo làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội.

Đại diện pháp lý nhận định những thông tin sai lệch đã gây thiệt hại nghiêm trọng về danh dự, hình ảnh cũng như kinh tế đối với nghệ sĩ, công ty quản lý và các đối tác liên quan. Đồng thời, phía luật sư cho biết đang tiến hành rà soát, thu thập chứng cứ đối với các bài viết, bình luận và nội dung bị cho là sai sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.