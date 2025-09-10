HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh ngược dòng trong set 2 với chuỗi 8 điểm giành chiến thắng 2-0, để vào vòng 2 Giải Cầu lông Vietnam Open 2025.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 1.

Sáng 10-9, Thùy Linh đã có trận ra quân và giành thắng lợi trong 2 set đấu căng thẳng tại Giải Super 100 - Vietnam Open 2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM)

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 2.

Trước tay vợt hạng 70 thế giới, Liang Ting-Yu (Đài Bắc Trung Hoa), Thùy Linh đều khởi đầu hai set với các pha cầu lỗi giúp đối thủ dẫn điểm

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 3.

Nửa sau set đấu, Thùy Linh có 3 chuỗi 3 điểm liên tiếp để dẫn 13-10, 18-14 và kết thúc 21-15

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 4.

Sang set 2, Thùy Linh lại mắc lỗi và để đối thủ sớm dẫn 2-0, 4-1 và

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 5.

Thuỳ Linh để đối thủ vươn lên dẫn trước với khoảng cách lớn và giằng co điểm số căng thẳng

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 6.

Tuy nhiên, lối chơi điều cầu linh hoạt về 3 góc sân của Thùy Linh đã nhiều lần khiến đối thủ không kịp trở tay và dần nới hẹp khoảng cách gỡ 9-9. Thời gian sau đó, Thùy Linh nhiều lần mắc lỗi và để đối thủ tạo ra khoảng cách lớn 13-17

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 7.

Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt hàng đầu Việt Nam đã giúp cô dần dần rút ngắn và ghi liền chuỗi 8 điểm để rút ngắn 20-17

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 8.

Thời điểm rút ngắn điểm số đến 14-17, chuyên gia người Indonesia, Hariawan Hong (trái) từ phía sau đã liên tục chỉ đạo Thùy Linh tấn công tốc độ

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 9.

Khán giả trên sân trở nên phấn khích trước series điểm của Thùy Linh



Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2- Ảnh 11.

Ở điểm quyết định, Thùy Linh để đối thủ cứu liền 2 điểm trước khi cô ấn định 21-19. Chiến thắng chung cuộc 2-0 (21-15, 21-19), Thùy Linh tiến vào vòng 2 của giải đấu và sẽ gặp Kisona Selvaduray (Malaysia, hạng 77 thế giới)

