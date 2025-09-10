Thùy Linh: "Kỳ vọng Tiến Minh thành HLV, đưa cầu lông Việt Nam vào top 10 thế giới"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thùy Linh: "Kỳ vọng Tiến Minh thành HLV, đưa cầu lông Việt Nam vào top 10 thế giới"

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh đã có trận ra quân tại Vietnam Open 2025 với chiến thắng 2-0, để tiến vào vòng 2, và có những chia sẻ với giới truyền thông sau trận.

Trưa 10-9, Nguyễn Thùy Linh đã đánh bại đối thủ Liang Ting-Yu (Đài Bắc Trung Hoa) - người từng hai lần quật ngã mình, với tỉ số 2-0 (21-15, 21-19) để tiến vào vòng 2 Giải Vietnam Open 2025. Sau trận đấu, Thùy Linh cho biết bản thân đã có sự chuẩn bị kỹ cả về tâm lý lẫn chiến thuật để giành chiến thắng hôm nay.

"Được thi đấu trên sân nhà, với tâm thế thoải mái và quyết tâm cao, tôi đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi không quá vui mừng vì chặng đường phía trước còn dài. Đây chỉ là bước đệm, là động lực để hướng tới những trận tiếp theo" - Thùy Linh chia sẻ.

Nói về mục tiêu, tay vợt số 1 Việt Nam khẳng định: "Tôi muốn giữ cúp ở lại Việt Nam để dành tặng khán giả. Hành trình này không hề dễ dàng, nhưng tôi sẽ nỗ lực từng trận để hướng tới tấm HCV".

Thùy Linh: "Kỳ vọng Tiến Minh thành HLV, đưa cầu lông Việt Nam vào top 10 thế giới"- Ảnh 1.

Thùy Linh ra quân với chiến thắng 2-0 để tiến vào vòng 2 Vietnam Open 2025

Trước áp lực là nhà đương kim vô địch, tay vợt nữ sinh năm 1997 thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không thấy quá áp lực. Thể thao luôn có thất bại và thành công. Với tôi, được thi đấu trên sân nhà, trước khán giả thân thương thay vì qua màn hình tivi, đó mới là hạnh phúc lớn nhất".

Tại giải năm nay, cầu lông Việt Nam góp mặt với nhiều tay vợt, trong đó Tiến Minh dù đã 42 tuổi vẫn thể hiện sự bền bỉ, nhưng tiếc là không thể vượt qua vòng loại. Khi được hỏi về người đàn anh, Thùy Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ và kỳ vọng: "Tôi rất khâm phục anh Minh khi vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 42. Hy vọng sau này anh sẽ trở thành một HLV để truyền đạt kinh nghiệm, tiếp thêm động lực cho đàn em, giúp cầu lông Việt Nam vươn tầm top 10, top 5 thế giới".

Nguyễn Thùy Linh trải lòng: "Một năm tôi dự gần 20 giải, nhưng chỉ duy nhất một lần được chơi trên sân nhà. Vì vậy, mỗi trận đấu ở Việt Nam, dù thắng hay thua, đều là món quà tôi muốn dành tặng khán giả. Được trực tiếp gặp gỡ và thi đấu trước họ là niềm hạnh phúc lớn nhất".

Với chiến thắng trưa nay ở vòng 1 đơn nữ, Thùy Linh bước vào vòng 2 và sẽ gặp tay vợt Kisona Selvaduray (Malaysia, hạng 77 thế giới).

Tin liên quan

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Giải Cầu lông Vietnam Open 2025

Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng chính Giải Cầu lông Vietnam Open 2025

(NLĐO) - Vũ Thị Trang đã vượt qua vòng loại đơn nữ Giải Vietnam Open 2025 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) để bước vào tranh tài tại vòng chính.

Nguyễn Thùy Linh vào vòng 3 Giải cầu lông vô địch thế giới

(NLĐO) - Nguyễn Thuỳ Linh thắng đối thủ người Scotland để vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất, trong khi Vũ Thị Trang hay bộ đôi Đình Hoàng - Đình Mạnh đều dừng bước.

Nguyễn Thùy Linh trở lại top 20 thế giới, có cơ hội dự World Tour Finals

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh đã trở lại top 20 đơn nữ thế giới, theo bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) công bố.

Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh Tiến Minh vietnam open 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo