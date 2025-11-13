Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo cùng vào tốp công ty lớn nhất Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo cùng vào tốp công ty lớn nhất Việt Nam

Thái Phương

(NLĐO) – Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo có mặt trong tốp 10 Bảng xếp hạng Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Ngày 13-11, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng VietNamNet vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, tốp 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 thuộc về những cái tên quen thuộc như: PetroVietnam, Petrolimex; Vingroup; Viettel, BIDV, Agribank, VietinBank…

Trong khi đó, tốp 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025, tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu, kế đến là tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long, nhà bán lẻ điện máy - công nghệ Thegioididong xếp thứ ba. Còn lại là những cái tên như VPBank, Masan Group, Techcombank, Vietjet, FPT, HDBank…

Liên quan tới Vingroup, tập đoàn này nhiều năm có tên trong danh sách doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tính đến 30-9, tổng tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỉ đồng, tăng tới 30% so với cuối năm ngoái.

Với tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, theo dữ liệu mới nhất của Forbes, ông Vượng đang sở hữu khối tài sản khoảng 18,9 tỉ USD, xếp thứ 128 thế giới.

Liên quan tới giá cổ phiếu họ Vingroup, kết phiên giao dịch sáng 13-11, giá cổ phiếu VIC ở mức 212.800 đồng/cổ phiếu; VHM là 93.400 đồng/cổ phiếu và VRE là 23.900 đồng/cổ phiếu, trong khi tân binh VPL mới lên sàn không lâu đang được giao dịch ở mức 73.100 đồng/cổ phiếu.

Hai doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vào tốp doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Tại ngày 30-9, tổng tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỉ đồng

Cũng trong tốp 10, có tới 2 doanh nghiệp do tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo là Vietjet Air và HDBank.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet, nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (tỉ lệ hơn 8%). Còn tại HDBank, bà Thảo hiện là Phó chủ tịch HĐQT và đang sở hữu hơn 130,3 triệu cổ phiếu HDB, với tỉ lệ hơn 3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng hàng của nữ tỉ phú đạt doanh thu 52.328 tỉ đồng, lợi nhuận gộp đạt 6.724 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.987 tỉ, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Hãng hiện khai thác 130 tàu bay trên hơn 170 đường bay và luỹ kế đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt hành khách.

Tại HDBank, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 là 14.800 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Hai doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vào tốp doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Theo cập nhật gần nhất của Forbes, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu khối tài sản khoảng 4,2 tỉ USD


Hai doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vào tốp doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Hai doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vào tốp doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam - Ảnh 4.


Tin liên quan

Vingroup đưa công nghệ hiện đại nhất thế giới vào san lấp nền dự án Vinhomes Cần Giờ

Vingroup đưa công nghệ hiện đại nhất thế giới vào san lấp nền dự án Vinhomes Cần Giờ

(NLĐO)- Công nghệ được tiên phong nghiên cứu bởi kỹ sư Akinori Sakamoto - người từng nhận giải thưởng quốc tế IADC về cải tạo bùn nạo vét.

Vingroup được Congo giao 6.300 ha đất ven sông để triển khai dự án đô thị xanh

(NLĐO)- Vingroup còn tham gia chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập hệ thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc ở Congo

Siêu dự án đô thị 2.870 ha của Vingroup ở Cần Giờ sắp hoàn thành khâu "lấn biển"

(NLĐO)- Dự án Vinhomes Green Paradise được định vị là siêu đô thị ESG++, với Thành phố Xanh - Thông minh – Sinh Thái – Tái sinh hàng đầu thế giới.

Vingroup tỉ phú Phạm Nhật Vượng tỉ phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo