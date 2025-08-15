HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026

TƯỜNG PHƯỚC

V-League 2025-2026 khởi tranh từ ngày 15-8, với trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play)

CLB Công an Hà Nội có màn khởi động mùa giải mới đầy ấn tượng khi đánh bại Nam Định để đoạt danh hiệu Siêu cúp Quốc gia hôm 9-8. Trong khi đó, Thể Công Viettel nổi lên là ứng viên vô địch V-League mùa này nhờ chiêu mộ nhiều cầu thủ đẳng cấp cao.

Thể hiện vị thế ứng viên vô địch

CLB Công an Hà Nội lẫn Thể Công Viettel được đánh giá là 2 trong những đội bóng sở hữu hàng tấn công chất lượng cao. Mùa trước, 2 đội bóng của thủ đô nằm trong tốp 4 CLB ghi nhiều bàn thắng ở V-League. Trong đó, chân sút Alan Grafite (Công an Hà Nội) đoạt giải "Vua phá lưới" với 14 pha lập công, còn Pedro Henrique của đội bóng "áo lính" chỉ kém hơn đồng nghiệp vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Hai tiền đạo gốc Brazil này sở hữu lối chơi tấn công hoa mỹ, giàu tốc độ, có khả năng độc lập tác chiến, dứt điểm đa dạng, đạt hiệu quả cao. Cả 2 ngoại binh này đều là nhân tố chủ chốt trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật của đội nhà.

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026- Ảnh 1.

CLB Công an Hà Nội trở thành ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026. (Ảnh: CLB CÔNG AN HÀ NỘI)

Bên cạnh Alan, CLB Công an Hà Nội còn sở hữu nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc, như Leonardo Artur, Rogerio Alves, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức hay tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc. Sự cơ động của nhóm cầu thủ này giúp HLV Polking xây dựng chiến thuật tấn công đa dạng, qua đó đăng quang Cúp Quốc gia cũng như đánh bại đương kim vô địch V-League để đoạt danh hiệu Siêu cúp Quốc gia.

Không chỉ tạo dựng được lối chơi rõ nét, HLV Polking còn ngày càng khẳng định tài cầm quân của mình. Trước đó, đội bóng ngành công an đã 2 lần lỡ hẹn với "ngôi vương" V-League, phải liên tục thay "tướng" khiến lối chơi chung bị xáo trộn, tinh thần thi đấu của cầu thủ sụt giảm.

Chỉ trong thời gian ngắn, chiến lược gia 49 tuổi gốc Brazil đã rà soát lực lượng, định hình bộ khung và khơi lại bản sắc tấn công cho CLB Công an Hà Nội. Đoàn quân của HLV Polking triển khai đấu pháp nhuần nhuyễn hơn, phối hợp mạch lạc và tận dụng tối đa kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao để có những bàn thắng mang tính quyết định trận đấu.

Qua cú đúp danh hiệu mùa giải 2024-2025 của Công an Hà Nội, các chuyên gia nhìn nhận CLB này là đội bóng mang tính tổ chức cao, công thủ toàn diện. Họ trở thành ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Tham vọng lớn của Thể Công Viettel

Thể Công Viettel thường khởi đầu mùa giải suôn sẻ song dần hụt hơi ở chặng đua nước rút về đích. Mùa trước, Thể Công Viettel có chuỗi trận thắng và bất bại liên tục, dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau khi lượt đi khép lại. Tuy nhiên, đội bóng "áo lính" chỉ về thứ 4 V-League chung cuộc và giành tấm HCĐ ở sân chơi Cúp Quốc gia. Phong độ thi đấu kém ổn định của CLB này cũng khiến HLV Nguyễn Đức Thắng chịu nhiều áp lực phải từ chức.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Velizar Popov được kỳ vọng sẽ giúp Thể Công Viettel lột xác, thi đấu khởi sắc hơn. Ông Popov đã khẳng định danh tiếng và tài năng trong thời gian dẫn dắt CLB Thanh Hóa, gặt hái nhiều thành công ở sân chơi quốc nội.

Nhà cầm quân người Bulgaria này am hiểu sâu rộng bóng đá Việt Nam, đọc trận đấu nhanh nhạy và đưa ra những giải pháp hợp lý giúp xoay chuyển thế trận. Dưới thời HLV Popov, CLB Thanh Hóa không sở hữu nhiều ngôi sao song rất khó bị đánh bại, được đánh giá là đội bóng khó chịu nhờ sức mạnh của sự đoàn kết, đồng đều các tuyến.

Nắm trong tay nòng cốt gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và dàn ngoại binh đẳng cấp cao, HLV Popov nhiều tham vọng đưa Thể Công Viettel lên ngôi vô địch V-League mùa này. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thể Công Viettel đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, mang về 9 tân binh, gồm 5 nội binh và 4 ngoại binh, Việt kiều. Trong đó, tiền vệ Việt kiều 18 tuổi Williams Lee Oliver Grant thu hút sự chú ý khi từng thi đấu ở các sân chơi đẳng cấp bóng đá Anh. Anh là học trò, đàn em của những ngôi sao hàng đầu xứ sở sương mù như Harry Kane, Robbie Fowler.

William Lee gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và nhiều tiềm năng trở thành cầu thủ tấn công xuất sắc trong tương lai. Dù chưa nằm trong danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi của mùa giải 2025-2026, chân sút Việt kiều Anh này là một phần trong chiến lược chuẩn bị toàn diện cho tương lai gần của CLB Thể Công Viettel.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, Thể Công Viettel gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trước khi bước vào trận "derby thủ đô" đầy duyên nợ với CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. 

Mùa trước, 2 đội đã chạm trán nhau 3 trận. Tại V-League, Thể Công Viettel và Công an Hà Nội đều giành chiến thắng trên sân nhà. Song, đội bóng của HLV Polking đã đánh bại đối phương ở bán kết Cúp Quốc gia, trước khi đăng quang giải đấu này.

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026- Ảnh 2.


    Thông báo