Thể thao

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026

Tường Phước

(NLĐO) - Hòa 1-1 trong ngày ra quân V-League 2025-2026, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cống hiến màn đôi công mãn nhãn khán giả sân Hàng Đẫy tối 15-8

Công an Hà NộiThể Công Viettel đều sở hữu hàng tấn công thuộc hàng đẳng cấp nhất sân chơi V-League. Cả hai đội bóng được giới chuyên gia nhận định là ứng viên đua tranh vô địch mùa này. Vì vậy, trận "derby thủ đô" giữa hai đội khiến người xem mãn nhãn.

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026 - Ảnh 1.

Thể Công Viettel (áo trắng) mở tỉ số trận đấu

Với vị thế chủ nhà, đội bóng ngành Công an nhanh chóng tràn lên phần sân đối phương, kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Tuy nhiên, Quang Hải và đồng đội phải nhận bàn thua trước vì rơi vào chiếc bẫy phòng ngự phản công sắc bén mà Thể Công Viettel giăng sẵn.

Phút thứ 3, Trương Tiến Anh tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải, xé toang hàng thủ Công an Hà Nội, tạo thuận lợi để đồng đội Lucao bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Nguyễn Filip. Bàn mở tỉ số sớm cũng khiến cục diện và tốc độ trận đấu thay đổi nhanh chóng.

Đoàn quân HLV Polking lấn lướt đội khách, dồn ép Thể Công Viettel bằng những mảng miếng ban bật nhỏ, tấn công nhanh và đa dạng từ trung lộ hòng tìm bàn gỡ. Phút 22, Đình Trọng dâng cao hỗ trợ tấn công biên phải, đưa bóng đúng tầm chân của Alan và giúp ngoại binh này ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Trình diễn tấn công mãn nhãn ngày khai mạc V-League 2025-2026 - Ảnh 2.

Công an Hà Nội giành lại một điểm quý giá trên sân nhà

Thế trận giằng co diễn ra xuyên suốt thời gian còn lại của trận đấu và hai đội liên tục tạo nên màn tấn công "ăn miếng, trả miếng" hấp dẫn, giàu chuyên môn. Cầu thủ đôi bên đều có cơ hội để ghi bàn định đoạt trận đấu trong hiệp thứ 2 song hàng thủ ở hai phía cầu môn đã có một ngày thi đấu thăng hoa, bảo toàn tỉ số chung cuộc.

Hòa 1-1 sau trận "derby thủ đô" là kết quả chấp nhận được trong ngày ra quân V-League 2025-2026 của Công an Hà Nội lẫn Thể Công Viettel. Màn trình diễn ấn tượng của hai đội cũng nâng tầm vị thế ứng viên vô địch các giải quốc nội của cả hai.

Tin liên quan

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026

"Derby thủ đô" khai màn V-League 2025-2026

V-League 2025-2026 khởi tranh từ ngày 15-8, với trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play)

CLB Becamex TP HCM hướng mục tiêu Top 3 V-League 2025-2026

(NLĐO) - Tại buổi lễ xuất quân mùa giải V-League 2025-2026, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM muốn đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức phải lọt vào Top 3 chung cuộc

Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương, nghỉ thi đấu dài hạn

(NLĐO) - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối hôm 13-8 và phải nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026.

