Pháp luật

Hai đối tượng giấu ma túy ở nơi ít ai ngờ tới

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng cất giấu ma tuý ở nơi mà nhiều người không ngờ tới, thu giữ trên 2.000 viên

Ngày 24-11, Công an xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, xác nhận đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-11, tại nghĩa địa Hải Thái (xã Cồn Tiên), Công an xã Cồn Tiên đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng T.V.T (SN 1999, ngụ thôn Thiện Thành, xã Cồn Tiên) có hành vi tàng trữ trái phép trên 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng cất giấu ma tuý ở nơi nhiều người không ngờ tới! - Ảnh 1.

Công an xã Cồn Tiên bắt quả tang đối tượng cất giấu ma túy ở...nghĩa địa

Hai đối tượng cất giấu ma tuý ở nơi nhiều người không ngờ tới! - Ảnh 2.

Đối tượng T.V.T cất giấu ma túy ở nghĩa địa

Hai đối tượng cất giấu ma tuý ở nơi nhiều người không ngờ tới! - Ảnh 3.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên

T. khai nhận đây là số ma túy mà bản thân và P.N.S (SN 2003, ngụ thôn Hải An, xã Cồn Tiên) mua về rồi cất giấu ở nghĩa địa để sử dùng dần.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành mời đối tượng P.N.S lên làm việc.

Quá trình làm việc, S. quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các thông tin, tài liệu mà cơ quan công an có được, S. đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

công an ma tuý ma tuý tổng hợp tỉnh Quảng trị tàng trữ trái phép chất ma tuý giấu ma tuý mua ma tuý
