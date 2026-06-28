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Thời sự

Hai du khách mắc kẹt trong thang máy khách sạn ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đang di chuyển, chiếc thang máy tại một khách sạn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ gặp sự cố dừng đột ngột khiến 2 du khách mắc kẹt bên trong

Ngày 28-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh này vừa tiến hành cứu hộ 2 du khách mắc kẹt trong thang máy tại 1 khách sạn ở Sầm Sơn.

Cảnh sát giải cứu 2 du khách mắc kẹt trong thang máy tại 1 khách sạn ở Sầm Sơn - Ảnh 1.

Hình ảnh cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu 2 du khách mắc kẹt trong thang máy

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 28-6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về việc có 2 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một khách sạn trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cabin thang máy bị dừng đột ngột giữa tầng 2 và tầng 3, khiến hai người (1 nam, 1 nữ) bên trong không thể thoát ra ngoài.

Do bị mắc kẹt trong không gian kín, các nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, liên tục trấn an tinh thần và hướng dẫn các nạn nhân giữ bình tĩnh, phối hợp trong suốt quá trình cứu hộ.

Video Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu 2 du khách mắc kẹt trong thang máy ở Sầm Sơn

Ngay sau khi đánh giá chính xác hiện trường và xây dựng phương án cứu nạn phù hợp, lực lượng cảnh sát cứu hộ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa cabin, đưa cả hai nạn nhân ra ngoài an toàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi không may bị mắc kẹt trong thang máy cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không cố cạy cửa hoặc tự ý tìm cách thoát ra ngoài. Ngay khi xảy ra sự cố, cần sử dụng nút báo động hoặc điện thoại để liên hệ với đơn vị quản lý tòa nhà, lực lượng cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, không nhảy, rung lắc hoặc thực hiện các hành động có thể làm mất ổn định cabin, bởi điều này có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn và gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

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