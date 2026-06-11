Cháy nhà tại tập thể Cục Đối ngoại, cảnh sát giải cứu 4 người mắc kẹt

Ngày 11-6, Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà dân ở khu tập thể Cục Đối ngoại (phường Phương Liệt) vào rạng sáng cùng ngày.



Lực lượng cảnh sát giải cứu bị hại trong ngôi nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 11-6, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà dân cao 5 tầng ở số 7, khu tập thể Cục Đối ngoại. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để tiến hành công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 45m2, cao 5 tầng. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2. Khói và nhiệt do đám cháy sinh ra lan tỏa toàn bộ ngôi nhà.

Theo cảnh sát thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người. Chủ nhà là ông Đ.T.T. (SN 1949) đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn 4 người mắc kẹt bên trong.Sau khi xác định vị trí các nạn nhân, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường dập lửa và bảo đảm an toàn cho các khu vực lân cận.

Sau đó, cảnh sát tiếp cận mái nhà bên cạnh ngôi nhà cháy, cắt chuồng cọp ngôi nhà cháy, kịp thời đưa 4 người bị mắc kẹt (gồm vợ, con trai, con dâu và cháu gái của chủ nhà) đến nơi an toàn rồi bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến khoảng 5 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.