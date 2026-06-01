Đang tắm, nam sinh bị hút vào hệ thống bơm nước mắc kẹt tử vong

Ngày 1-6, thông tin từ xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh đang tắm thì bị hút vào hệ thống bơm nước rồi mắc kẹt đến tử vong.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 31-5, em T.N.D. (16 tuổi), học sinh một trường trung học phổ thông, trên địa bàn huyện Đô Lương cũ, cùng một số người bạn đến khu vực bể xả để tắm.

Khi nhóm học sinh nhiều lứa tuổi đang tắm, một nam sinh không may bị dòng nước từ cửa xả của trạm bơm hút vào bên trong và mắc kẹt. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi tắm cùng nỗ lực kéo em D. ra khỏi ống bơm nhưng không thành.

Nghe tiếng kêu cứu của các em học sinh, người dân ở gần đó đến ứng cứu cũng không được. Em D. sau đó đã tử vong.

Được biết, bể xả của trạm bơm được xây bằng bê tông, có chiều dài khoảng 3-4 m, rộng 2,5-3 m và sâu hơn 1 m. Trên thành bể lắp đặt các ống xả nước đường kính từ 20-30 cm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.