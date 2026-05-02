Kết quả xổ số

Xổ số miền Nam ngày 2-5: Tiếp tục xuất hiện 160 vé trúng độc đắc và an ủi

Thu Tâm

(NLĐO) - Xổ số miền Nam ngày 2-5 tiếp tục tìm ra đại lý ở tỉnh Tây Ninh bán 160 vé trúng giải độc đắc và giải an ủi

Tối 2-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi nguyên cây 160 vé của đài Bình Phước.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 023315) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nguyên cây vé số Bình Phước trúng giải độc đắc và an ủi tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Nơi bán trúng nguyên cây gồm 160 vé (trong đó gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Thanh Khoa ở tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 11-4, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 104888) cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 812128) của vé số TPHCM được các đại lý xác định "ở lại" TPHCM. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Kiều Linh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Đến ngày 12-4, giải độc đắc (dãy số 855718) của vé số Tiền Giang được các đại lý xác định trúng tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Phát Lộc ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số Bến Tre mở thưởng chiều 14-4, giải độc đắc (dãy số 966588) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 15-4, giải độc đắc (dãy số 813676) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 29-4, giải độc đắc (dãy số 211605) và giải an ủi trúng tại tỉnh An Giang. Nơi phân phối nguyên cây gồm 160 vé cho người bán lẻ là đại lý vé số Trương Phến ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Như vậy, chỉ trong vòng 21 ngày, tại tỉnh Tây Ninh có đến 4 đại lý vé số bán trúng giải độc đắc và giải an ủi nguyên cây 160 vé.

Trúng xổ số miền Nam dịp lễ 30-4 và 1-5, nhiều người nhận tiền lẫn đổi vàng

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Sáng 1-5, lộ diện nhiều người ở 3 tỉnh trúng xổ số miền Nam

(NLĐO) - Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 1-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

Xổ số Cần Thơ tung thêm 4 triệu vé số cào, tăng lượng vé trúng thưởng

(NLĐO) - Vé số cào đợt 1 năm 2026 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ gồm 4 giải độc đắc, mỗi giải 1 tỉ đồng.

