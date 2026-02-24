Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ an táng trong hòm đạn

Ngày 24-2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết đơn vị vừa phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn An Phước, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Vị trí quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo đó, hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,7 m, gồm các phần xương đã vỡ vụn, 21 chiếc răng và được an táng trong hòm đạn.

Di vật chôn kèm theo hài cốt liệt sĩ gồm có 1 tấm vải dù, đinh hòm đạn, 2 mảnh bom dài khoảng 5cm...

Hiện hài cốt liệt sĩ đang được quản lý, bảo quản tại hội trường thôn An Phước, xã Cam Lộ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đồng thời phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu để xác định danh tính liệt sĩ theo đúng quy định.