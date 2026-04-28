Sức khỏe

Hai học sinh nhập viện vì tai nạn học đường từ trò đùa nghịch

D.Thu

(NLĐO) - Hai trường hợp tai nạn học đường nghiêm trọng do đùa nghịch, một nam sinh bị tổn thương niệu đạo, trường hợp khác bị dị vật xuyên sọ.

Ngày 28-4, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận hai trường hợp chấn thương nghiêm trọng liên quan đến tai nạn học đường do đùa nghịch.

Hai học sinh nhập viện vì tai nạn học đường từ trò đùa nghịch - Ảnh 1.

Nam sinh nhập viện với dị vật cắm sâu vùng đầu. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Trường hợp thứ nhất là nam sinh 12 tuổi (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn, kèm tiểu ra máu. 

Theo gia đình, sự việc xảy ra trong giờ học khi em đứng lên phát biểu, phía dưới chỗ ngồi bị bạn đặt sẵn một chiếc bút. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chọc thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, cho biết bệnh nhi bị tổn thương niệu đạo. Đây là vùng giải phẫu nhạy cảm, tập trung nhiều cơ quan quan trọng nên nguy cơ biến chứng cao, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chức năng sinh lý nếu không xử trí kịp thời.

Sau điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, giảm tụ máu và không còn tiểu ra máu. Bệnh viện cũng hỗ trợ tâm lý để em sớm ổn định, trở lại sinh hoạt bình thường.

Trường hợp thứ hai là nam sinh 14 tuổi (Hải Phòng) nhập viện với dị vật là chìa khóa cắm sâu vùng đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc - tổn thương nguy hiểm do nguy cơ chảy máu ồ ạt.

Bác sĩ Lê Văn Bằng, Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, cho biết ca mổ có nhiều thách thức, đặc biệt là nguy cơ mất máu lớn khi rút dị vật. Ê kíp đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công.

Hai học sinh nhập viện vì tai nạn học đường từ trò đùa nghịch - Ảnh 2.

Bác sĩ phẫu thuật rút dị vật cho nam sinh

Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao nhằm phòng nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ cảnh báo tai nạn học đường không chỉ đến từ bạo lực mà còn từ hành vi đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như bút viết, chìa khóa… nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng.

Cha mẹ, thầy cô luôn cần giáo dục, nhắc nhở trẻ nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa nguy cơ từ trò nghịch dại gây hậu quả lớn cho sức khỏe. 

Thiếu nữ dùng cây bút gãi ngứa vùng kín rồi bị mắc kẹt trong bàng quang

(NLĐO) - Do bị ngứa vùng kín, cô gái trẻ đã dùng một cây bút để gãi nhưng sau đó không thấy cây bút. Sau đó, gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra.

Bé gái cấp cứu với cây bút còn ghim trong đầu

(NLĐO)-Trong lúc chơi đùa một bé gái bị té ngã và bị cây bút bi đâm vào vùng thái dương phải.

Đùa nghịch trên lớp, nam sinh bị chìa khóa cắm sâu vào đầu

(NLĐO) - Nam học sinh bị chấn thương sọ não do chìa khóa cắm sâu vào đầu. Tai nạn xảy ra khi các em đùa nghịch ở lớp

nghịch dại bút bi tai nạn học đường cắm sâu chìa khoá cắm sâu
