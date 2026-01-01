Hai loài người chưa từng biết đã đến lục địa Á - Âu cùng tổ tiên chúng ta

Các hóa thạch Homo erectus - biệt danh "người đứng thẳng" - từng được khai quật tại di chỉ Dmanisi ở Georgia từ nhiều năm qua đã định hình các hiểu biết về lịch sử loài người.

Georgia là một quốc gia nằm ở "ngã tư đường" giữa Đông Âu và Tây Á, các hóa thạch Dmanisi đại diện cho lớp người đầu tiên rời bỏ lục địa châu Phi, chinh phục lục địa Á – Âu. Câu chuyện càng ý nghĩa hơn bởi Homo erectus được cho là loài tổ tiên trực hệ của loài Homo sapiens - biệt danh "người tinh khôn", "người hiện đại" - chúng ta.

Thế nhưng có một rắc rối: Một số hộp sọ ở Dmanisi có quá nhiều khác biệt về hình thái so với những cái còn lại.

Hộp sọ Skull 5 có thể là của một loài người chưa được biết đến trước đây. Ảnh: BẢO TÀNG QUỐC GIA GEORGIA

Các nhà nghiên cứu từ Đại học São Paulo (Brazil) đã tiến hành một phân tích tập trung vào men răng để giải quyết bí ẩn nói trên.

Theo PHYS, họ đã so sánh diện tích thân răng của 3 mẫu vật Dmanisi với 122 mẫu hóa thạch khác. Các mẫu vật này bao gồm các phần hàm còn sót lại và răng lẻ, với tổng cộng 583 chiếc răng.

Kết quả cho thấy các mẫu vật Dmanisi có sự khác biệt vượt quá mức chênh lệch thông thường giữa con đực và con cái trong cùng một loài.

Viết trên tạp chí khoa học PLOS One, nhóm nghiên cứu cho rằng các bằng chứng trên cho thấy loài người cổ Homo erectus đã hiện diện cùng với ít nhất 2 loài người khác, chưa từng được khoa học ghi nhận trước đây.

Loài thứ nhất chính là chủ nhân của Skull 5, một hộp sọ với gương mặt và khuôn hàm khổng lồ nhưng não nhỏ, từng gây nhiều tranh cãi và hoài nghi trước đây.

Nhóm nghiên cứu đề xuất tên gọi Homo georgicus cho loài này. Homo georgicus được cho là có đặc điểm nguyên thủy hơn nhiều so với Homo erectus, gần giống với chi Người vượn phương Nam (Australopithecus).

Loài người bí ẩn thứ hai được đề xuất với cái tên Homo caucasi, sở hữu các đặc điểm gần với loài người hiện đại hơn.

Cả hai loài này dường như không phải cư dân bản địa, mà đã cùng với Homo erectus rời khỏi châu Phi.

Mặc dù vẫn cần thêm bằng chứng để củng cố các lập luận trên, nhưng những phát hiện ban đầu đã đủ cho thấy lịch sử tiến hóa loài người phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng tưởng tượng.