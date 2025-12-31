HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

"Ngôi sao Bethlehem" có thật, được ghi chép trong Hán Thư 2.000 năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - "Ngôi sao Bethlehem" trong Kinh Thánh và một sao chổi được mô tả trong Hán Thư của Trung Quốc có thể là một, theo nghiên cứu từ NASA.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the British Astronomical Association bởi nhà thiên văn học Mark Matney từ Trung tâm Vũ trụ Johnson thuộc NASA chỉ ra rằng "ngôi sao Bethlehem" thực ra là một sự kiện thiên văn thú vị xảy ra vào năm thứ 5 trước Công nguyên.

"Ngôi sao Bethlehem" được Kinh Thánh mô tả là vì sao sáng đã dẫn các nhà thông thái đến với Chúa Jesus khi ngài ra đời.

Theo tờ PHYS, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để liên kết ngôi sao Bethlehem với các thiên thể, nhưng chuyển động độc đáo của "ngôi sao" này không hoàn toàn phù hợp với bất kỳ vật thể nào đã biết.

Thế nhưng, một văn bản cổ của Trung Quốc đã hé lộ ứng cử viên tiềm năng: Một sao chổi lướt qua bầu trời Trái Đất.

"Ngôi sao Bethlehem" có thật, được ghi chép trong Hán Thư 2.000 năm trước - Ảnh 1.

Ngôi sao Bethlehem có thể chính là một sao chổi được các sử gia nhà Hán của Trung Quốc mô tả - Minh họa AI: NASA

Tài liệu nói trên là Hán Thư, tức sử ký nhà Hán, đề cập đến một sao chổi xuất hiện vào "tháng hai" của năm Kiến Bình thứ hai.

"Tháng hai" này tương ứng với ngày 9-3 đến ngày 6-4 năm 5 trước Công nguyên theo Dương lịch, trùng khớp với khoảng thời gian khoa học hiện đại ước tính là thời điểm mà Kinh Thánh mô tả Chúa Jesus ra đời.

Hán Thư cho biết sao chổi này đã được quan sát trong tận 70 ngày, cho thấy đó phải là một sao chổi cực kỳ sáng.

Thời điểm này cũng nằm trong triều đại của Vua Herod, người cai trị Judea với tư cách vua chư hầu của La Mã từ năm 37 trước Công nguyên đến năm 4 Công nguyên. Trong Kinh Thánh, Vua Herod được mô tả là đã ra lệnh tàn sát các bé trai dưới 2 tuổi khi biết Chúa Jesus ra đời.

Mặc dù vậy, sao chổi được đề cập trong Hán Thư - và có thể là ngôi sao Bethlehem - có phải sao chổi nào đó mà khoa học hiện đại đã biết hay không, vẫn là một bí ẩn.

Có đề xuất cho rằng đó là sao chổi Halley nổi tiếng, nhưng nhiều người khác đã bác bỏ do Halley vẫn có những điểm chưa thực sự phù hợp với các miêu tả cổ đại.

Cũng có thể ngôi sao chổi đó đã biến mất do không vượt qua được cú tiếp cận Mặt Trời. Hoặc có thể nó có quỹ đạo quá dài nên vẫn chưa quay lại với Trái Đất. Ngoài ra, có thể sao chổi đó là một sao chổi liên sao, chỉ lướt qua hệ Mặt Trời một lần rồi lại tiếp tục du hành giữa các vì sao.

Vỏ Trái Đất rò rỉ, nuôi dưỡng sự sống kỳ lạ giữa băng cháy

Vỏ Trái Đất rò rỉ, nuôi dưỡng sự sống kỳ lạ giữa băng cháy

(NLĐO) - Dùng robot lặn, các nhà khoa học phát hiện mỏ băng cháy sâu nhất thế giới và cả một "ốc đảo sự sống".

Tín hiệu lạ đánh động 3 đài thiên văn Âu - Mỹ, tiết lộ điều chưa từng thấy

(NLĐO) - Đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser (LIGO) ở Mỹ và máy dò Virgo ở châu Âu cùng thu được một tín hiệu sóng hấp dẫn kỳ lạ.

Lõi Trái Đất có thể rất giống củ hành tây

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy "trái tim" của Trái Đất có thể phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

sao chổi Halley ngôi sao Bethlehem Hán Thư năm Kiến Bình
