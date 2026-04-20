Pháp luật

Hai mẹ con mượn xe, mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Do cần tiền chi tiêu cá nhân và để trả nợ, 2 mẹ con ở Hà Tĩnh đã mượn 4 xe máy của nhiều người cùng thôn rồi mang đi cầm cố.

Ngày 20-4, VKSND Khu vực 4 – tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ (SN 2005, ngụ thôn 4, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết (SN 1984, ngụ cùng thôn, mẹ Vũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mẹ và con trai mượn 4 chiếc xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Võ Quốc Vũ tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, viện cớ mượn xe máy để đi công việc, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 10-4-2026, Phạm Thị Thiết và Võ Quốc Vũ đã  mượn 4 chiếc xe máy kèm theo giấy đăng ký xe máy của những người dân ngụ cùng thôn.

Sau khi mượn được xe máy, 2 mẹ con đã đem đến các cửa hàng cầm đồ tại xã Hương Khê cầm cố với tổng giá trị gần 40,5 triệu đồng để lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Mẹ và con trai mượn 4 chiếc xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết.

Nhận được tin báo, Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp công an các xã, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Vũ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên ăn chơi dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả.

Cầm cố điện thoại rồi xúi giục một thiếu niên đi cướp lại

Cầm cố điện thoại rồi xúi giục một thiếu niên đi cướp lại

(NLĐO) – Không có tiền chuộc lại điện thoại đã cầm cố, nam thanh niên đã xúi giục một thiếu niên đi cướp lại chiếc điện thoại cho mình.

Bắt tạm giam người đàn ông thuê ô tô rồi đem đi cầm cố

(NLĐO) - Lê Ngọc Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài

Thuê ô tô rồi cầm cố, đối tượng trốn truy nã sa lưới ở Gia Lai

(NLĐO) - Đối tượng bị truy nã vì thuê ô tô rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài, vừa bị bắt khi lẩn trốn tại nhà người quen ở Gia Lai.

