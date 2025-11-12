Bắt tạm giam người đàn ông thuê ô tô rồi đem đi cầm cố

Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Vĩnh (SN 1984, ngụ khu phố 5, phường Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Ngọc Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Anh Tuấn

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9-7-2024, Lê Ngọc Vĩnh đã ký kết hợp đồng thuê một chiếc xe ô tô loại Toyota Avanza BKS 74A-134.XX (trị giá hơn 447 triệu đồng) với Công ty CP dịch vụ Vận tải và Du lịch Quảng Trị. Hợp đồng thuê xe ô tô có thời hạn 3 tháng.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận xe, Lê Ngọc Vĩnh đã mang chiếc xe này đi cầm cố lấy 210 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, Lê Ngọc Vĩnh đã sử dụng toàn bộ số tiền cầm cố được để trả nợ và tiêu xài, dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản.

Hành vi này thể hiện rõ việc Vĩnh đã lợi dụng hình thức hợp đồng thuê tài sản để chiếm đoạt tài sản có trị giá lớn.