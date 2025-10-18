HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.

Sáng 18-10, Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng công an xã đã tìm kiếm và đưa cụ bà Y Bẽ (SN 1930, trú thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) bị lạc trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào sáng 16-10, cụ Y Bẽ rời khỏi nhà để đi làm rẫy nhưng sau đó không thấy trở về nhà. Người thân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, trong hơn một ngày nhưng cũng không thấy bà Y Bẽ đâu.

Cụ bà 95 tuổi đi làm rẫy rồi bị lạc trong rừng - Ảnh 1.

Cụ bà Y Bẽ được tìm thấy và đưa về nhà an toàn sau 2 ngày đi lạc

Chiều 17-10, người nhà bà Y Bẽ đến công an trình báo, nhờ hỗ trợ. Lực lượng Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng dân quân, an ninh cơ sở và người dân chia thành nhiều nhóm băng rừng tìm kiếm.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thôn 11, xã Kon Braih và đưa về nhà an toàn.

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng, cho biết cụ Y Bẽ kể do đi lạc nên đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa để giữ ấm. Cụ đã già yếu, nếu phát hiện chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may lực lượng công an tìm thấy cụ kịp thời, đưa về nhà an toàn.

Tin liên quan

Công an Quảng Trị hỗ trợ đưa người đàn ông đi lạc hàng trăm km về Lạng Sơn

Công an Quảng Trị hỗ trợ đưa người đàn ông đi lạc hàng trăm km về Lạng Sơn

(NLĐO) - Từ Lạng Sơn, người đàn ông đi lạc hàng trăm cây số đến tỉnh Quảng Trị và đã được lực lượng công an xã hỗ trợ, đưa về nhà.

Công an giúp người phụ nữ đi lạc 500 km trong hơn 2 tháng về với gia đình

(NLĐO) - Một người phụ nữ đi lạc khoảng 500 km được công an giúp đoàn tụ với gia đình.

CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng

(NLĐO)- Tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng, người mẹ khóc nức nở, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm.

tỉnh Quảng Ngãi cụ bà đi lạc công an tìm kiếm
