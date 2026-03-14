Hai người bị phạt vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

Đăng bài viết và bình luận trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an liên quan bầu cử HĐND tỉnh Quảng Trị, hai người bị phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Ngày 14-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người vì đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Hai người bị xử phạt là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi), cùng trú tại phường Đồng Hới. Mỗi người bị phạt 5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung).

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan đến bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ các tài khoản là ông H. và ông X. Quá trình làm việc, hai người này thừa nhận đã đăng bài và bình luận vào ngày 2-3 sau khi thấy thông tin, hình ảnh về một cán bộ công an là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các nội dung được đăng tải mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an. Hai người cho biết hành vi xuất phát từ nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Sau khi được làm việc với cơ quan chức năng, ông H. và ông X. đã gỡ bỏ các bài viết, thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm.