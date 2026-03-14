HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai người bị phạt vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai người ở Quảng Trị bị phạt mỗi người 5 triệu đồng sau khi đăng bài viết và bình luận trên Facebook với nội dung xúc phạm công an.

- Ảnh 1.

Đăng bài viết và bình luận trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an liên quan bầu cử HĐND tỉnh Quảng Trị, hai người bị phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Ngày 14-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người vì đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Hai người bị xử phạt là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi), cùng trú tại phường Đồng Hới. Mỗi người bị phạt 5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung).

- Ảnh 2.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan đến bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ các tài khoản là ông H. và ông X. Quá trình làm việc, hai người này thừa nhận đã đăng bài và bình luận vào ngày 2-3 sau khi thấy thông tin, hình ảnh về một cán bộ công an là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các nội dung được đăng tải mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an. Hai người cho biết hành vi xuất phát từ nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Sau khi được làm việc với cơ quan chức năng, ông H. và ông X. đã gỡ bỏ các bài viết, thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Tin liên quan

Nam sinh ở TPHCM đột nhập bảo tàng ở Quảng Trị trộm súng quân dụng

Nam sinh ở TPHCM đột nhập bảo tàng ở Quảng Trị trộm súng quân dụng

(NLĐO) - Nam sinh từng 2 lần đột nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Khe Sanh để trộm súng quân dụng như AK, K54, P38.

Nam thanh niên bị bắt ngay trong cuộc nhậu với bạn bè ở Quảng Trị

(NLĐO) - Trong lúc ăn nhậu với nhóm bạn, một thanh niên ở Quảng Trị đã lấy cần sa trộn thuốc lá, quấn thành "điếu cỏ" cho cả nhóm cùng sử dụng.

Phát hiện vi phạm trên chiếc xe khách đang lưu thông qua Quảng Trị

(NLĐO) - Không những chở quá số người quy định, xe khách này còn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo