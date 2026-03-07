Nam thanh niên bị bắt ngay trong cuộc nhậu với bạn bè ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Ngọc Đẳng

Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Ngọc Đẳng (31 tuổi, trú tổ dân phố 7 Đồng Phú, phường Đồng Hới) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 31-10-2025, trong lúc ăn nhậu cùng nhóm bạn, Hà Ngọc Đẳng đã lấy số ma túy cần sa dạng thảo mộc chuẩn bị từ trước, trộn với thuốc lá rồi dùng giấy OCB quấn thành 2 điếu "cỏ". Sau đó, Đẳng đưa cho 4 người trong nhóm cùng sử dụng và bản thân cũng tham gia.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Đồng Hới phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cả 5 người đều dương tính với chất ma túy cần sa (THC).

Công an phường Đồng Hới sau đó lập hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định Hà Ngọc Đẳng là người chuẩn bị ma túy và trực tiếp tổ chức cho cả nhóm sử dụng nên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, ma túy cần sa (thường gọi là "cỏ") có xu hướng len lỏi trong một bộ phận giới trẻ, với cách sử dụng tương tự thuốc lá nên dễ bị lôi kéo, thử nghiệm. Tuy nhiên, loại ma túy này có thể gây ảo giác, ảnh hưởng hệ thần kinh, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi và tiềm ẩn nhiều hệ lụy vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về tác hại của ma túy, đặc biệt là cần sa; đồng thời nhắc nhở thanh thiếu niên nói không với ma túy, tránh xa các lời rủ rê, thử nghiệm nguy hiểm.